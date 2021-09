Herta pakt in vermakelijke race winst op Laguna Seca

Colton Herta heeft vanaf poleposition voor de tweede maal op rij de Firestone Grand Prix of Monterey gewonnen. Kampioenschapsleider Alex Palou deed goede zaken voor de tussenstand door als tweede te eindigen. Zijn naaste belager om de titel, Pato O'Ward, werd vijfde.

De rijder van de dag was Romain Grosjean. De Fransman liet zien dat inhalen absoluut geen probleem is op het smalle en korte circuit in Californië. Vanaf P13 haalde de voormalig F1-coureur de een na de ander in en finishte zeer knap op P3 en pakte zijn derde podium van het seizoen.

De mooiste actie van hem was op Scott Dixon voor het ingaan bij Corkscrew. Het had veel gelijkenissen van The Pass met Alessandro Zanardi en Bryan Herta, de (vader van Colton Herta,) maar Grosjean hield zijn felpaarse Dale Coyne Racing-bolide wel binnen de lijntjes.

Over het algemeen was er veel actie op de 3.6 kilometerlange baan. Dat kwam mede door grote verschillen tussen de harde en zachte band en de snelle degradatie van het rubber. Met name de hardere band had het zwaar om grip te vinden.

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout startte door problemen in de kwalificatie vanaf P24, maar kon in de race van zondag niet veel goed maken. Op de hardere band had de Ed Carpenter Racing-coureur veel last van onderstuur. Op de soft band ging het iets beter, maar niet genoeg om dichtbij de top tien te komen. De Hoofddorper eindigde op de achttiende plaats.

Stand



Het spannende kampioenschap komt aankomend weekend tot een einde in de straten van Long Beach. In totaal zijn er nog 54 punten te verdelen.



De onderstaande coureurs doen nog mee om de titel:



1. Alex Palou - 517

2. Pato O'Ward - 482

3. Josef Newgarden - 469



Dat betekent dat Scott Dixon wordt onttroond als kampioen.