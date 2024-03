The Thermal Club 1$ Million Challenge: Race om de keiharde knaken

Zondagavond staat er een heel bijzonder IndyCar-evenement op het programma: The Thermal Club 1$ Million Challenge. De wedstrijd telt niet mee voor het kampioenschap. De extra ontmoeting is op het permanente circuit van de automobielclub The Terminal, in de staat Californië.

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout is een van de kandidaten die graag de rijkelijk gevulde hoofdprijs van $500.000 wil cashen. Eerst was het idee dat de winnaar van de race $1 miljoen zou verdienen en dit 50-50 met het gekoppelde lid van de automobielclub zou delen, maar werd van tafel geveegd.

De leden van de club die zijn uitgeloot worden aan een coureur gekoppeld gedurende het weekend. Daarbij krijgt het lid een speciale behandeling. Het lid mag namelijk de officiële teamkleding dragen en achter de schermen volledig meekijken met de rijder en zijn team.

Opzet

In totaal werd er maar liefst 9 (!) uur getraind voordat de kwalificatie zaterdagnacht van start gaat. De kwalificatie bestaat uit twee groepen van twaalf minuten. Via een loting wordt bepaald welke coureur in welke groep begint.

De kwalificatie bepaalt de startposities voor de twee heat-races van elk 10 ronden en een maximale tijd van 20 minuten. De beste zes van elke heat-race gaat door naar de grote finale.

Twaalf coureurs strijden dan in een race van totaal twintig ronden om de grote prijzenpot. Na tien ronden is er een korte break van tien minuten waarbij er gesleuteld mag worden aan de bolides. Daarna volgen de laatste tien ronden waarbij de rijders de volgorde aanhouden die ze hadden tot aan de 'rust'.

Zondag 24 maart

Kwalificatie: 01:00 – 01:40 uur

Heat race 1: 17:35 – 17:55 uur

Heat race 2: 18:10 – 18:30 uur

Race: 19:00 – 19:50 uur