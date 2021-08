Newgarden pakt tweede zege van dit seizoen op oval van Gateway

Op de korte oval van Gateway heeft Penske-coureur Josef Newgarden voor de tweede keer dit IndyCar-seizoen een zege gepakt bij de Bommarito Automotive Group 500. De tweevoudig kampioen uit 2017 en 2019 bleef in de avondrace voor Pato O'Ward en teamgenoot Will Power, die van pole vertrok voor de 63ste keer. Romain Grosjean reed voor het eerst op een oval en werd veertiende.

Rinus VeeKay kende een goede start van de wedstrijd op de kombaan van WWT Gateway, maar gooide een toptienklassering door het putje na het veroorzaken van een incident tijdens de herstart in ronde 66. De Ed Carpenter Racing-coureur tikte in het gevecht om baanposities titelkandidaten Scott Dixon en Alex Palou uit de race. Ook VeeKay kon niet meer verder.

Voor Palou is dit andermaal een bittere pil. Vorige week viel de kampioensleider ook al uit door een kapotte motor. De Chip Ganassi-coureur ziet zijn voorsprong in het kampioenschap in twee weken transformeren naar een achterstand van tien punten op O'Ward, die 435 punten heeft. Newgarden komt door de overwinning de top drie binnen met 413 en duwt Dixon met 392 punten naar de vierde plaats.

Het seizoen telt nog drie races. Op 12 september gaat het kampioenschap verder met de Grand Prix van Portland.