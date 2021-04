Colton Herta heer en meester in de straten van St. Petersburg

Colton Herta heeft de tweede race van het IndyCar-seizoen gewonnen in de straten van St. Petersburg. De Andretti Racing-coureur moest op het einde nog flink aan de bak. Door een late neutralisatie kwam Josef Newgarden akelig duchtbij, maar Herta hield stand. Simon Pagenaud werd als derde afgevlagd voor Jack Harvey. Rinus VeeKay kende geen gemakkelijke middag en finishte als negende.

De wedstrijd in Florida was oorspronkelijk de eerste race van 2021, maar vanwege het coronavirus werd het evenement verplaatst naar dit weekend.

Herta stond op poleposition met Jack Harvey naast hem. Dat pole geen garantie biedt, heeft het verleden bewezen. De zestien keer dat de IndyCar in St. Pete langskwam, won de polesitter tweemaal de Grand Prix in Florida. Op het korte stratencircuit van 2.986 kilometer lang werden 100 ronden verreden.

Voordat de race begon, had Sebastien Bourdais technische problemen. De Fransman en tweevoudig winnaar op het stratencircuit kon door sterk vakmanschap van zijn monteurs op tijd deelnemen vanaf zijn vijfde startpositie.

Na het zwaaien van de groene vlag behield Herta de leiding met daarachter Jack Harvey. VeeKay begon op P7 en kon in de eerste ronde doorstoten naar plaats zes.

In de openingsfase gebeurde niet veel. Totdat Jimmie Johnson in ronde 16 voor de eerste neutralisatie zorgde. De rookie ging van de baan en kwam stil te staan tegen de barrière. De oud NASCAR-kampioen kon met moeite in de achteruit en zijn weg vervolgen.

Bij de herstart kende VeeKay een lastige fase. De Nederlander had op P6 geen grip meer met zijn voorbanden en verloor vier posities. Vanaf de tiende plek besloot de Hoofddorper naar de harde band over te stappen om tijd goed te maken.

Herta was in de straten van St. Pete heer en meester. Met nog veertig ronden te gaan was het verschil met Newgarden opgelopen naar negen seconden.

De wedstrijd leek na de laatste serie pitstops op slot gegooid, maar door twee late neutralisaties, werd het aan de kop nog spannend. Newgarden stond op de snellere band, terwijl Herta rondreed op de hardere compound. De 21-jarige coureur hield zijn hoofd koel en maakte geen fouten meer. Daardoor pakte Herta zijn eerste zege van het seizoen en de vierde in totaal.

VeeKay kon na zijn tweede stop zich nog wel terugvechten naar P9, maar had vooraf op meer gehoopt.

De volgende twee races in Texas staan gepland voor volgend weekend. Voor de eerste maal wordt er dan gereden op de ovals. Romain Grosjean slaat deze races over en geeft tijdelijk het stuurtje aan Pietro Fittipaldi. De Braziliaan verving de Fransman vorig seizoen ook in de Formule 1 bij Haas. Grosjean raakte toen geblesseerd na een zwaar ongeval in Bahrein en ontsnapte tenauwernod aan de dood.