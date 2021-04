Even voorstellen: Alle concurrenten van Rinus VeeKay op een rij (1/2)

Naast het Formule 1-geweld in Imola, is er dit weekend de start van het IndyCar-seizoen op Barber Motorsport Park. Voor de Nederlandse autosportliefhebber extra interessant door het bijzijn van Rinus 'VeeKay' van Kalmthout. De 20-jarige Hoofddorper begint in Birmingham, in de staat Alabama, aan zijn tweede seizoen in de hoogste Amerikaanse autosportklasse.



Op de deelnemerslijst van de IndyCars is Romain Grosjean de opvallendste naam. De voormalig F1-coureur maakt dit seizoen zijn debuut. Grosjean zal alleen te bewonderen zijn op de road courses. Op ovals rijden vindt de Fransman iets te gevaarlijk. Behalve Grosjean zijn er meerde oudgedienden uit de Formule 1. De bekenste is daarvan Juan-Pablo Montoya.



Opvallend bij de inschrijvingen is de relatief hoge leeftijd van veel rijders. Dat leeftijd geen rol hoeft te spelen, heeft regerend en zesvoudig kampioen Scott Dixon bewezen. Met zijn 40 jaar is de Nieuw-Zeelander voor 2021 the man to beat.



Simona de Silvestro is de enige vrouwelijke coureur die dit seizoen in actie komt. De Zwitserse zal alleen te zien tijdens de Indy 500.



Hieronder deel 1 van de lijst met coureurs:

Scott Dixon

Chip Ganassi Racing (Honda) 40 jaar

Nieuw-Zeeland

(titelverdiger) IndyCars IndyCar-kampioen (2020, 2018, 2015, 2013, 2008, 2003)

Winnaar Indy 500 (2008)

49 zeges, 118 podia, 29 poles Marcus Ericsson

Chip Ganassi Racing (Honda) 30 jaar

Zweden IndyCars Beste klassering: 12de (2020)

1 podium Formule 1 97 Grands Prix

18 wk-punten

Alex Palou

Chip Ganassi Racing (Honda) 24 jaar

Spanje IndyCars Beste klassering: 16de (2020)

1 podium Opstapklasses 3rde in Super Formula 2019

3rde in Japanse F3 2017 Jimmie Johnson

Chip Ganassi Racing (Honda) 45 jaar

Amerika

(road courses) Indy Cars

Rookie

NASCAR 6x NASCAR-kampioen

Endurance 2x winnaar 24 uur van Daytona Tony Kanaan

Chip Ganassi Racing (Honda) 46 jaar

Brazilië

(ovals) IndyCars IndyCar-kampioen (2004)

Indy 500 (2013)

16 zeges, 72 podia, 10 poles Josef Newgarden

Team Penske (Chevrolet) 30 jaar

Amerikaan

(vice-kampioen) IndyCars 2x IndyCar-kampioen (2017, 2019)

18 zeges, 35 podia, 11 poles Will Power

Team Penske (Chevrolet) 40 jaar

Australië IndyCar-kampioen (2014)

Indy 500 (2018)

37 zeges, 70 podia, 52 poles Simon Pagenaud

Team Penske (Chevrolet) 36 jaar

Frankrijk IndyCar-kampioen (2016)

Indy 500 (2019)

15 zeges, 35 podia, 14 poles Scott McLaughlin

Team Penske (Chevrolet) 27 jaar

Nieuw-Zeeland

IndyCars 1 wedstrijd meegedaan

8 punten, 35ste in eindstand

In 2021 eerste volledige seizoen Supercars 3x Virgin Australia Supercars Championship Graham Rahal

Rahal Letterman

Lanigan Racing (Honda) 32 jaar

Amerika IndyCars Beste klassering: 4de (2015)

6 zeges, 25 podia, 3 poles Takuma Sato

Rahal Letterman

Lanigan Racing (Honda) 44 jaar

Japan IndyCars

Beste klassering: 7de (2020)

2x Indy 500 (2017, 2020)

6 zeges, 14 podia, 10 poles

Formule 1 90 Grand Prix starts

1 podium

44 wk-punten Santino Ferrucci

Rahal Letterman

Lanigan Racing (Honda) 22 jaar

Amerika

(Indy 500) IndyCars Beste klassering: 13de (2019, 2020) Opstapklasses Actief geweest in GP3, F2, F3 Patricio O'Ward

Arrow McLaren SP

(Chevrolet) 21 jaar

Mexico IndyCars Beste klassering: 4de (2020)

4x podia, 1 pole Opstapklasses Indy Lights-kampioen (2018) Endurance 1x Complete WeatherTech SportsCar Championship Felix Rosenqvist

Arrow McLaren SP

(Chevrolet) 28 jaar

Zweden IndyCars Beste klassering: 6de (2019)

1 zege, 3 podia, 1 pole

Formule E: 3rde (2015), 3 zeges, 7 podia, 6 poles

Formule E Beste klassering: 3de

3 zeges, 7 podia, 6 poles Opstapklasses F3 European Championschap

2x Macau Grand Prix

2x Masters of F3 Juan Pablo Montoya

Arrow McLaren SP

(Chevrolet) 45 jaar

Columbia

(Indy 500) IndyCars Vice-kampioen (2015)

2x Indy 500 (2000, 2015)

5 zeges, 13 podia, 3 poles ChampCars Kampioen 1999 Formule 1 94 Grand Prix starts

7 zeges, 30 podia, 13 poles

307 wk-punten Opstapklasses F3000-kampioen (1998) Alexander Rossi

Andretti Autosport

(Honda) 29 jaar

Amerika IndyCars IndyCar vice-kampioen (2018)

Indy500 (2016)

IndyCar: 7 zeges, 25 podia, 6 poles Formule 1 5 Grand Prix starts Ryan Hunter-Reay

Andretti Autosport

(Honda) 40 jaar

Amerika IndyCars IndyCar-kampioen (2012)

Indy 500 (2012)

IndyCar: 7 zeges, 25 podia, 6 poles James Hinchcliffe

Andretti Autosport

(Honda) 34 jaar

Canada IndyCars Beste klassering: 8ste (2012, 2013)

IndyCar: 6 zeges, 17 podia, 1 pole Opstapklasses Indy Lights vice-kampioen (2010) Colton Herta

Andretti Autosport

(Honda) 21 jaar Amerika IndyCars Beste klassering: 3de (2020)

3 zeges, 4 podia, 4 poles Endurance 24 uur van Daytona - GTLM-klasse (2019) Marco Andretti

Andretti Autosport

(Honda)

34 jaar Amerika

(Indy 500) IndyCars Beste klassering: 5de (2013)

2 zeges, 20 podia, 6 poles Rinus VeeKay

Ed Carpenter Racing

(Chevrolet) 20 jaar

Nederland IndyCars Beste klassering: 14de

1 podium, 1 pole

Rookie Of The Year 2020 Opstapklasses Indy Lights vice-kampioen (2019)

Pro Mazda-kampioen (2018)

US F2000 vice-kampioen (2017) Conor Daly

Ed Carpenter Racing

(Chevrolet) 29 jaar

Amerika

(7 races + Indy 500) IndyCars Beste klassering: 17de (2020)

1 podium, 1 pole

Opstapklasses Star Mazda-kampioen (2010) Ed Carpenter

Ed Carpenter Racing

(Chevrolet) 40 jaar

Amerika

(ovals) IndyCars Beste klassering: 12de (2009)

3 zeges, 9 podia, 4 poles

3x pole Indy 500 Romain Grosjean

Dale Coyne Racing

(Honda) 34 jaar

Frankrijk

(road courses) IndyCars

Rookie

Formule 1 179 Grand Prix starts

10 podia,

391 wk-punten Opstapklasses GP2-kampioen (2011)

F3 Euro Series-kampioen (2007) Pietro Fittipaldi

Dale Coyne Racing

(Honda) 24 jaar

Brazilië

(ovals) IndyCars

Rookie

Formule 1 2 Grand Prix starts Opstapklasses kampioen World Series Formula V8 3.5 (2017) Ed Jones

Dale Coyne Racing

(Honda) 26 jaar

Groot-Brittannië

IndyCars Beste klassering: 13de (2018)

3 podia Opstapklasses Indy Lights –kampioen 2016

European F3 open-kampioen (2013) Cody Ware

Dale Coyne Racing

(Honda) 25 jaar

Amerika

(Indy 500) IndyCars

Rookie

Endurance Asian Le Man Series – LMP2 (2019-2020) NASCAR Beste klassering: 42ste Sebastien Bourdais

AJ Foyt Racing (Honda) 42 jaar

Fransman IndyCars Beste klassering: 7de 2018

6 zeges, 13 podia, 3 poles

ChampCars

4x kampioen

Formule 1 27 Grand Prix starts

6 wk-punten

Opstapklasses Formula 3000 -kampioen (2012)