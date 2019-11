Fernando Alonso hoopt op Indy 500-avontuur met Andretti Autosport

Fernando Alonso keert in 2020 mogelijk terug bij de Indianapolis 500. De tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1 zou volgens de Spaanse krant AS in gesprek zijn met Andretti Autosport.

Nog altijd is onduidelijk wat Alonso in 2020 gaat doen. Vast staat dat de Spanjaard begin januari mee zal doen aan de Dakar Rally met het fabrieksteam van Toyota, maar voor de rest van het jaar staat zijn agenda nog vol lege plekken en vraagtekens. Wel lijkt Alonso vastberaden om de Triple Crown te voltooien, na eerdere zeges tijdens de Grand Prix van Monaco en de 24 uur van Le Mans.

In 2017 nam Alonso voor het eerst deel aan de Indianapolis 500 en destijds maakte hij een zeer sterke indruk. In een door Andretti Autosport ondersteunde inschrijving van McLaren deed hij lang mee om de zege, om vervolgens twintig ronden voor het einde uit te vallen met motorproblemen. In 2019 deden Alonso en McLaren zonder steun een poging om zich te kwalificeren voor de race, maar dat mislukte.

McLaren wil derde auto inzetten, Alonso wil Andretti

McLaren begint in 2020 aan een nieuw hoofdstuk door fulltime in de IndyCar Series te stappen, maar de stoeltjes bij het team worden bezet door jongelingen Patricio O'Ward en Oliver Askew. De Britse autofabrikant kondigde wel aan dat er voor Alonso een mogelijkheid is om een derde auto in te schrijven tijdens de Indy 500, maar zelf lijkt hij andere plannen te hebben voor die race.

AS meldt namelijk dat Alonso voornemens is om een poging te wagen met Andretti Autosport. De Spaanse krant meent dat coureur en team met elkaar in gesprek zijn om de mogelijkheden te verkennen, maar dat er nog geen overeenkomst is. Obstakels zijn er absoluut: Andretti maakt gebruik van Honda-motoren en de Japanse leverancier is na de mislukte samenwerking in de Formule 1 niet happig naar een nieuwe samenwerking met Alonso.