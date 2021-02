Ex-BAR-Honda Formule 1-testcoureur terug in de Formule E

Adam Carroll is door het NIO333-team aangesteld als reservecoureur in de aanloop naar het eerste WK-seizoen. Het seizoen begint over een kleine twee weken. De coureur was eerder al actief in de Formule E bij Jaguar.

De coureur is niet geheel onbekend. Hij was testcoureur bij BAR-Honda en vervolgde zijn carrière in andere klassen. Nu mag hij op de reservebank bij het team, die Oliver Turvey en Tom Blomqvist als coureurs hebben. Normaal komen de testcoureurs in aanmerking voor de rookietest in Valencia in april, maar vanwege zijn race-activiteit in 2016/17 met Jaguar mag hij niet deelnemen.

Naast zijn taak als testcoureur, zal hij ook uitkomen in een McLaren 570S GT4's in de GT Cup-serie 2021. Hij zei tegenover The RACE het volgende: “Formule E is een fascinerend kampioenschap om in te werken; het is van een extreem hoog niveau en technisch complex”, aldus Carroll.

“Het was interessant om te zien hoe de auto's en systemen zich hebben ontwikkeld sinds ik in 2017 met de serie racete en het NIO333-team heel hard pusht voor het komende seizoen. Ik kijk uit naar de uitdaging die voor ons ligt."

De testcoureur zal deze week al aan de slag gaan in de simulator en zal ook afreizen naar de locatie van de eerste race van het Formule E-seizoen.