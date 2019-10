Peroni wacht langere herstelperiode na horrorcrash op Monza

Alexander Peroni staat een langere herstelperiode te wachten dan oorspronkelijk de verwachting was. Hij zal nog zo'n twee maanden rust moeten houden door zijn gebroken rugwervel.

Een week na het dodelijke ongeluk in de Formule 2-race in België ging het tijdens de Formule 3-race op Monza gruwelijk fout voor Peroni. De Italiaan ging iets te wijd in de Parabolica en werd vervolgens gelanceerd door een sausage kerb. Daardoor kwam hij ondersteboven op de bandenstapels terecht, waarbij de halo zijn leven gered heeft. Hij kon wel op eigen kracht uitstappen.

In het ziekenhuis bleek Peroni vervolgens toch een rugwervel gebroken te hebben. Oorspronkelijk adviseerden de artsen een hersteltijd van een tot twee maanden, maar een Australische neurochirurg heeft daar nu een maand bovenop gedaan. Op die manier wil de arts ervoor zorgen dat de rugwervel weer op volledige sterke is zodra de Australiër weer gaat beginnen met trainen.

Peroni baalt van de langere herstelperiode, mede omdat het zijn gehoopte deelname aan de Macau Grand Prix onmogelijk maakt. "Ik kan niet wachten terug te keren in de sportschool en op het circuit, maar voor nu moet ik het houden bij een rustige wandeling. Zelfs lichte gewichten zijn uit den boze. Hopelijk kan ik binnen nu en een maand het zwembad in en wat licht werk met weerstand doen", vertelde Peroni.

"Daar kijk ik erg naar uit, want het is in ieder geval een begin. Ik ben erg teleurgesteld dat ik de rest van het jaar moet uitzitten, want ik was op weg naar mijn beste resultaat in een race van dit kampioenschap. Voor nu is er echter niets wat ik kan doen - het is allemaal aan de medische experts."