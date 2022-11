Virtuosi Racing maakt F2-lineup compleet met Doohan en Cordeel

De Formule 2-renstal Virtuosi Racing heeft haar coureurs voor 2023 bekend gemaakt. Alpine-junior Jack Doohan blijft bij het team waar hij het afgelopen seizoen al mee heeft volbracht; Amaury Cordeel maakt de F2-transfer door vanuit Van Amersfoort Racing naar het Britse Virtuosi Racing over te komen.

Jack Doohan kende een goed resultaat in de Formule 2 het afgelopen seizoen. De Alpine-junior wist drie maal op de hoogste podiumplaats te eindigen, ook scoorde Doohan drie pole posities in 2022. "Ik ben zeer enthousiast dat ik mijn campagne met Virtuosi Racing voor mijn tweede jaar in de Formule 2 doorzet. Na een sterk eerste seizoen samen, kan ik niet blijer zijn wetende dat ik hetzelfde geweldige team om me heen heb."

Amaury Cordeel zal de overstap maken vanuit Van Amersfoort Racing; de Belg van oorsprong bouwde vooral in de tweede seizoenshelft van zijn Formule 2-rookieseizoen een goed momentum op met vier puntenscores bij de laatste zes races. "Ik ben zeer blij om te kunnen melden dat ik mij voor volgend jaar bij Virtuosi in de Formule 2 aansluit. Het is overduidelijk dat Virtuosi tot de topteams behoort en dat betekent dat mijn persoonlijke groei alleen maar beter zal zijn. Al tijdens de driedaagse test in Abu Dhabi viel het me op dat ik ontzettend goed door het team werd ondersteund. Ik ben zeer dankbaar voor deze kans", sluit Cordeel af.

Virtuosi-teambaas Andy Roche kijkt ernaar uit om het 2023-seizoen van start te laten gaan met bovengenoemde coureurs onder zijn hoede: "We zijn blij dat we Jack (Doohan) bij ons hebben voor 2023. Jack had een briljant rookieseizoen met ons en liet al merken dat hij de potentie heeft voor meer. Samen gaan we er hard voor werken om dat te kunnen bewerkstelligen. Amaury’s (Cordeel) behaalde resultaten werden gedurende zijn rookieseizoen steeds beter en we gaan nauw met hem samenwerken om de stijgende lijn in 2023 door te zetten. We kijken uit naar 2023."