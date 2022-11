Hoofdrace: MP Motorsports pakt historische titel na P2 Drugovich

Het Nederlandse MP Motorsport schrijft historie met het binnenhalen van het eerste teamkampioenschap. Dankzij een tweede plaats van Felipe Drugovich kon ART Grand Prix de renstal uit Westmaas niet meer inhalen.

De wedstrijd werd gewonnen door Ayumu Iwasa na een zeer boeiend gevecht met Drugovich. Liam Lawson pakte na de winst in de sprintrace op zaterdag opnieuw een podium met een derde plek.

Samenvatting

Iwasa vanaf pole kan met moeite de als tweede gestarte Nissany van zich afhhouden. Drugovich sluit aan achter deze twee DAMS-coureurs. Bij de start komt Boschung stil te staan na een tik in de rondte en dat zorgt in ronde twee voor een Virtual Safety Car.

Na een vijftal ronden van totaal 33 vormt er een groepje van zes coureurs met Iwasa, Nissany, Drugovich, Pourchaire, Hauger en Lawson. Ze vormen een heus DRS-treintje en is wachten totdat er vooraan verschuivingen plaatsvinden.

In ronde 7 zorgt Drugovich voor de eeste aanval op Nissany voor P2. Bij het ingaam van bocht negen is de Braziliaan zijn Israëlische opponent voorbij. In de pits steekt Lawson Red Bull-collega Hauger voorbij. Leider Iwasa duikt een ronde later de pits in.

Drugovich gaat in ronde tien voor een bandenwissel, maar zijn stop ging niet soepeltjes en blijft achter Iwasa en voor Lawson, Hauger en Pourchaire. Virtueel ligt Doohan aan de leiding voor Armstrong.

Voor de virtuele kop zet Drugovich steeds meer aan, maar verslikt zich bijna en kan maar net Iwasa ontwijken voor de chicane bij bocht zes. Dat geeft Lawson de kans om Drugovich in te halen, maar de kampioen pareert de poging van Lawson.

Met nog tien ronden voor de boeg lijkt de wedstrijd gespeeld. Zelfs de spanning of Sargeant een superlicentie haalt of niet voor zijn Williams-zitje is verdwenen. Het enige wat boeiend is het gevecht achter de teruggevallen Nissany.

Doohan komt als leider de pits in ronde 26 en wil op de rode band de aanval inzetten op de kop. Maar bij de stop zit het linkerachterwiel niet goed en vlak na het uitgaan van de pitstraat schiet de band los. Een uitvalbeurt tot gevolg. De wedstrijd wordt tijdelijk geneutraliseerd door een VSC.

In de laatste vijf ronden zit Drugovich op een seconde van Iwasa. De laatste race van 2022 krijgt toch een spannend slot voor de zege. De aanval van de kampioen wordt tijdelijk onderbroken door een VSC door de stilstaande wagen van Caldwell. Het komt aan op de laatste ronde, maar Iwasa verdedigt met hand en tand en wint nipt.