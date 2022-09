Drugovich blij na zege op chaotisch Zandvoort, Verschoor zegt 'sorry'

Bij de Dutch Grand Prix was niet alleen Max Verstappen die zorgde voor Nederlands succes. Een niveautje lager schitterden MP Motorsport met Felipe Drugovich die de hoofdrace won en Trident-coureur Richard Verschoor die twee seconden achter de Braziliaan eindigde. Daarnaast is de eerste rijderstitel voor MP zo goed als zeker en staat de renstal uit Westmaas bovenaan in het kampioenschap.

Hieronder een korte terugblik op alle chaos in de wedstrijd en reacties van Drugovich en Verschoor over hun belevenissen tijdens de hoofdrace op Zandvoort.

Chaos!

De hoofdrace was in tegenstelling tot de sprintrace een spectaculaire wedstrijd, mede veroorzaakt door de nodige chaos en neutralisaties.

Het begon achter polesitter Felipe Drugovich met Logan Sargeant op P3 die schrok van de blokkerende Jack Doohan voor hem. De Williams-pupil schoot door bij de Tarzanbocht e kon via de uitloopstrook achteraan sluiten. Tot overmaat van ramp tikte de Amerikaan in zijn drang om terug te knokken de achterkant van Ralph Boschung. Seargant zijn bolide werd onbestuurbaar en hij schoot er keihard af bij Scheivlak. Het leidde tot een rode vlag omdat de barrières flink waren toegetakeld.

In ronde 18 van de 40 was de linkervoorband op de wagen van Marino Sato verkeerd erop geschroefd bij een pitstop. De Japanner schoot hierdoor eraf bij bocht twee. Op de beelden was te zien dat de moer in de lucht vloog. De band schoot los. Sato kwam tegen de barrière met zijn warme linkervoorrem. Dat veroorzaakte een klein brandje. De Virtuosi-rijder besloot het zelf te blussen.

Nadat de SC in ronde 21 naar binnen ging, begon de volgende chaos. Liam Lawson had de voorlopige leiding en besloot pas nabij de finishlijn gas te geven. Met een sloom tempo kwam de Red Bull-junior het rechte stuk op. Achter hem zorgde dat voor verwarring en meerdere auto's knalden op elkaar. Zo werd Doohan aangetikt door Verschoor. Clement Novalak kon geen kant op en reed zijn voorvleugel kapot.

Bijna kampioen

In het begin had Drugovich wat druk van Doohan, die de MP Motorsport-coureur nog vorige week versloeg in Spa, maar erg nerveus werd de Braziliaan er niet van. Hoewel de kampioenschapsleider wel een hachelijk moment beleefde bij de tweede herstart.

"Dit circuit, zoals we zaterdag hebben gezien, is erg moeilijk in te halen. Een paar keer in bocht 1 had ik wat druk en ze probeerden een beetje aan te vallen, maar het was prima. Ik denk dat de auto op de harde band niet ideaal was, maar op de softs was hij erg goed. Het was gewoon de auto naar huis brengen en ook na het incident. Sorry voor Jack, we waren aan het vechten, hij had zeker een geweldig tempo, maar ik denk dat ik het geluk had om de auto's voor me te ontwijken, maar hoe dan ook, ik denk dat we de klus hebben geklaard, dus ik ben erg blij."

Drugovich heeft de titel voor het grijpen in Monza, maar de Braziliaan is daar nog niet mee bezig. "Ik probeer niet zo te denken, ik denk dat we gewoon moeten blijven doen wat we doen, het werkt. Ik ben hier erg dankbaar voor en hopelijk kunnen we daar de titel behalen. Ik denk dat ik nu in een positie ben waar ik er gewoon voor kan gaan en proberen meer overwinningen te scoren."

Sinds Monaco had de MP Motorsport-coureur niet meer gewonnen en de overwinning op Zandvoort was meer dan welkom. "Ik zat te wachten tot deze overwinning weer zou komen. Ik had veel tweede plaatsen, maar geen winst sinds Monaco, dus ik ben erg blij om op deze positie te zitten en nu denk ik dat we gewoon moeten blijven pushen."

Sorry Jack

Richard Verschoor werd tweede, maar had wel medelijden met Doohan. "Nou, allereerst moet ik tegem Jack sorry zeggen, het was absoluut niet mijn bedoeling om hem te raken. Ik dacht dat iedereen ging en toen vertraagden we allemaal. Ik blokkeerde al mijn wielen, maar ik kon er niet omheen. Het is niet de manier waarop ik als tweede wil eindigen, hoe dan ook, met de voorvleugel denk ik niet dat ik hem heb beschadigd, zo voelde het eerst wel, maar daarna was het oké."

Verschoor vervolgt verder over zijn wedstrijd: "Om eerlijk te zijn had ik hetzelfde als Felipe, de auto voelde niet mega op de zachte banden maar erg goed op de primes. Ik weet het niet, we bleven maar pushen. Ik vertrouwde het team dat we langer buiten moesten blijven, omdat we een goed tempo hadden, dus ik bleef gewoon doen wat ik aan het doen was. Uiteindelijk denk ik dat we ook een goede pitstop hadden, dus het is gelukt."

Volgende week reist het F2-circus af naar Monza met een mogelijk historisch rijderskampioenschap voor MP Motorsport.