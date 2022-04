Hoofdrace: Pourchaire wint in Imola onder geel in vermakelijke wedstrijd

Theo Pourchaire heeft de hoofdrace in Imola op zijn naam geschreven. Voor de ART Grand Prix-coureur is dit de tweede overwinning van 2022. De Fransman kwam onder geel over de streep nadat de puinhopen door een crash van Liam Lawson niet op tijd opgeruimd kon worden. Op de tweede positie finishte Enzo Fittipaldi en derde werd Ralph Boschung.

De hoofdrace begon vlak na het doven van de rode lichten meteen met een incident. Polesitter Juri Vips kwam slecht weg van zijn plek. Jack Doohan wilde hem passeren, maar zag Dennis Hauger over het hoofd en ramde hem tegen de pitmuur. Einde verhaal voor Hauger. Doohan strompelde verder en moest verderop de strijd staken. De Safety Car kwam de baan op voor de eerste neutralisatie.

Nissany, die in 71 starts pas één keer een podium haalde, lag plots aan de leiding. Een andere routinier Ralph Boschung volgde met Ayumi Iwasa op de derde positie.

Vlak na het opnieuw zwaaien van de groene vlag, vloog Vips er hard af. Die ging bij Variante Villeneuve te wijd en tolde tegen de vangrail. De Est was zichtbaar gefrustreerd over zijn fout en verontschuldigde zich over de boordradio.

De crash veroorzaakte de tweede neutralisatie. De top vier besloot naar binnen te duiken voor een pitstop. Hierdoor kwamen Jehan Daruvala, Marcus Armstrong, Liam Lawson en Felipe Drugovich aan kop.

Nissany reed virueel aan de leiding. De DAMS-coureur staat bekend als een roekeloze piloot, maar met de P4 in de sprintrace van zaterdag en het prima optreden tot dusver, kon de Israëler weleens zijn eerste zege ooit behalen. Maar het onheil kwam Nissany weer tegemoet. Bij het uitgaan van de laatste bocht ging de Israëler te veel op de kerb en zijn wagen werd onbestuurbaar. Hij knalde met de bolide in de muur bij de ingang van de pitstraat en zijn wedstrijd was over.

De Virtual Safety Car werd geactiveerd, maar degenen die nog moesten stoppen konden hier niet van profiteren en moesten buiten blijven. Na de VSC begon de tweede sere pitstops vanaf ronde 26. Drugovitch en Marino Sato bleven buiten en gokten op nog een neutralisatie.

In de tussentijd barstte het gevecht los om de vijfde positie. Echter, dat werd ruw onderbroken door een crash van Liam Lawson. De Red Bull-junior was niet in een gevecht bezig en knalde snoeihard eraf. De VSC werd andermaal geactiveerd en Drugovitch en Sato hoopten hiermee een gratis pitstop te scoren. Echter de pitsstraat was nog dicht.

De Safety Car moest de baan opkomen, waardoor het veld ineen kroop. Het plan van Drugovitch en Sato mislukte en ze werden na hun verplichte stop teruggeworpen in de rangschikking.

De troep die Lawson achter liet, was zoveel dat er geen tijd meer was om te racen. Pourchaire Fittipaldi en Boschung finishte hierdoor onder geel als een, twee en drie.

In de stand staat Drugovitch nog steeds aan kop met zes punten voorsprong op Lawson. Daruvala en Richard Verschoor die niet verder kwam dan een vijftiende plaats, blijven drie en vier. De volgende ronde in de Formule 3 is in Barcelona eind mei.