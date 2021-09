Pourchaire wint race volop chaos, Viscaal knap naar P7

Theo Pourchaire heeft in een wedstrijd volop kapotte neuzen, onderbrekingen en straffen de eerste sprintrace op Monza gewonnen. De Fransman uitkomend voor ART Grand Prix startte als vierde en trok met sterke inhaalacties de zege naar zich toe. Achter hem finishte titelkandidaat Guanyu Zhou en Christian Lundgaard. Viscaal werd knap zevende en Verschoor viel uit.

Race volop incidenten

Na twee maanden van afwezigheid kwam de Formule 2 weer in actie. De vijfde ronde van het kampioenschap was op Autodromo Nazionale Monza, ook wel de Temple of Speed genoemd. Dit vanwege de hoge snelheid op dit 5.7 kilometerlange parcours.

David Beckmann mocht vanaf pole beginnen, maar kon niet lang genieten van zijn eerste positie. Juri Vips pakte in de eerste chicane brutaal de leiding. Achterin in het veld was er door het drukke 'verkeer' veel duw -en trekwerk, maar de meeste coureurs kwamen zonder kleerscheuren door de eerste bocht heen.

Een paar rondes later was de eerste onderbreking van velen. Dan Ticktum werd slachtoffer van een tik door Felipe Drugovitch bij de eerste bocht en kon niet verder. Ticktum zag Pourchaire langszij komen en moest afremmen om een botsing te voorkomen. Drugovitch anticipeerde te laat op deze situatie en tikte Ticktum in de rondte.

Nadat in ronde vijf de race was vrijgegeven, stond Drugovitch een ronde daarna zelf aan de kant in de muur. De Braziliaan had daarvoor nog een nieuwe neus gehaald, maar dat mocht niet baten. Een virtual safety car was het gevolg van deze uitvalbeurt.

In ronde elf tolde Roy Nissany in de rondte bij uitkomen van Curva Grande. Ook de Israëliër kwam stil kwam te staan. Andermaal werd de VSC geactiveerd.

Op hetzelfde ogenblik was Richard Verschoor naar de pits gereden en ook de MP Motorsport-coureur kon niet verder. De Nederlander was één van zeven uitvallers in het 22-koppige veld.

De andere Nederlander, Bent Viscaal, was in de tussentijd bezig met een fantastische opmars vanaf een 18de positie. In de eerste meters van de wedstrijd, had de 21-jarige coureur, rijdend voor Trident, een bliksemstart, maar een beuk van Enzo Fittipaldi verpestte zijn verworven positie. Toch liet Viscaal het er niet bij zitten. Vanaf P19 schoof de Nederlander steeds verder op richting een topachtklassering en dus een puntenfinish.

Vooraan drong Pourchaire steeds verder aan bij Vips. In ronde 15 van de 21 kon de Fransman de leiding overnemen van de Est en sloeg gelijk een gat. Vips moest steeds meer in de spiegels kijken, want Zhou zat nu op zijn staart. De Hitech Racing-coureur verdedigde met hand en tand, maar bezweek onder de druk. Bij de eerste bocht verremde Vips. De banden van de Est waren aan gort en hij verloor terrein. Viscaal profiteerde ook hier van en schoof op naar P7.

Robert Shwartzman reed dankzij de fout van Vips op P3 achter Zhou en Pourchaire. Maar de Rus had nog een straf van vijf tellen die op de streep bij zijn eindtijd opgeteld zou worden. Een podiumplaats was hierdoor een utopie, want met nog een paar ronden te gaan, kon de Prema-coureur niet vijf seconden uitlopen op de nummer vier. Bij de zwart-wit-geblokte vlag viel de Rus terug naar P6, net voor Viscaal die zevende werd. Christian Lundgaard schoof dankzij de straf van Shwartzman door naar P3.

Stand

Door de tweede zege van Pourchaire schuift de ART Grand Prix-coureur op naar de zesde positie. Bovenaan blijft Oscar Piastri, die vijfde werd. Met 116 punten heeft de Australiër en F3-kampioen van 2020 nog één puntje voorsprong op Zhou. Shwartzman staat derde met 95. Verschoor blijft ondanks zijn nulscore tiende, terwijl Viscaal ondanks zijn puntenfinish op de zestiende plek blijft steken met 10 punten.

De tweede sprintrace staat vanmiddag 14.45 uur Nederlandse tijd op het programma. David Beckmann start opnieuw op pole door zijn tiende plaats. De gehele top tien van de eerste wedstrijd wordt namelijk omgedraaid voor de tweede.