Bent Viscaal: ''Vader en grootvader gaven mij het race-virus''

Op de officiële F2- website mocht Bent Viscaal vertellen welke personen en momenten uit zijn leven veel invloed hebben gehad op zijn carrière en ontwikkeling. Hieronder zijn top drie.



Vader en grootvader

“Het waren mijn vader en mijn grootvader die mij besmettem met het race-virus. Ze gaven me mijn eerste kart toen ik vijf was, want ik wilde er echt een en het begon allemaal vanaf daar. Hun passie voor racen en competitie was mijn grootste invloed.''

“Mijn vader reed met snelle karts door heel Europa, maar niet op hoog niveau. Hij was echter gepassioneerd door de sport en dat heeft me beïnvloed. Wanneer ze naar races kunnen komen, doen ze dat.''

Brawn GP

''Het seizoen waarin Jenson Button het kampioenschap met Brawn GP won, was het eerste seizoen dat ik echt in de Formule 1 geïnteresseerd werd en ik heb er echt van genoten - het was zo'n verrassing en niemand verwachtte dat ze zouden winnen.

“Het kijken naar dat seizoen had een grote impact op mij. De manier waarop de auto eruitzag, met de witte en de felle gele strepen, was echt gaaf. Dat inspireerde me om op een hoger niveau te karten en ik denk dat ik het jaar daarop mijn eerste kampioenschap in Nederland won.”



Kobe Bryant - basketballer

"Kobe Bryant is een sportman die me fascineert: zijn benadering van het spel, zijn mentaliteit en de mate van detail die hij erin stopte. Hij werkte elke dag hard en ik denk dat dat me recentelijk heeft beïnvloed.''

“Ik ben niet echt een basketbalfan, maar ik ben een Kobe Bryant-fan. Ik heb zijn boek gelezen, documentaires over hem bekeken en podcasts geluisterd en daardoor ben ik meer geïnteresseerd geraakt in basketbal. Het was vooral zijn mentaliteit en hoe hij het spel benaderde. Ik denk dat iedereen kan leren van een man als hij."



Kobe Bryant overleed in 2020 door een helikopterongeluk.