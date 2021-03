Richard Verschoor test voor MP Motorsport in Bahrein

Richard Verschoor krijgt deze week de kans om te bewijzen dat hij een stoeltje in de Formule 2 verdient. De Nederlander komt bij de pre-season test van het voorportaal van de Formule 1 in Bahrein in actie voor het team van MP Motorsport.

Het circuit van Sakhir is van vandaag tot en met woensdag gastheer voor een Formule 2-test. Verschoor heeft zich bij MP Motorsport gevoegd voor deze sessie. De Nederlandse renstal heeft nog één zitje te vergeven voor 2021. Lirim Zendeli is reeds bevestigd als coureur voor komend seizoen.

Verschoor is zeker geen onbekende voor MP Motorsport. De voorbije twee seizoenen kwam de 20-jarige Nederlander al voor de Nederlandse renstal uit in de Formule 3, terwijl de twee eerder ook al samenwerkten in de Formule 4 en de Formule Renault Eurocup.