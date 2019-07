De Vries doet goede zaken met podium op Silverstone, Aitken wint

De sprintrace van de Formule 2 op Silverstone is op knappe wijze gewonnen door Jack Aitken. De Koreaanse Brit rekende voor eigen publiek af met Louis Deletraz. De derde podiumplaats gaat naar Nyck de Vries, die daarmee goede zaken doet in de titelstrijd.

Callum Ilott mocht de race vanaf pole position starten, maar na de eerste bochtencombinatie lag hij slechts op P4. Deletraz pakte zodoende de leiding, voor De Vries en Aitken, terwijl Ilott dus aansloot op de vierde plek. Het lukte koploper Deletraz om meteen een gaatje te slaan naar zijn Nederlandse achtervolger, die vervolgens moeite had om Aitken achter zich te houden.

De Vries kan tempo Aitken en Deletraz niet volgen

Al vroeg in de race moest De Vries de coureur van Campos voorbij laten gaan. Aitken reed vervolgens het gaatje naar Deletraz dicht, waarna in ronde 17 een aanval op de leiding volgde. Die actie slaagde, waarna de Brit makkelijk weg reed en zijn tweede zege van het seizoen binnenhaalde. Deletraz werd op zo'n vijf seconden achterstand tweede, terwijl De Vries de derde positie vast wist te houden.

In de slotfase kwam de Nederlander nog wel onder druk te staan van Ilott, die net iets sneller leek te zijn. Tot een echte aanval kwam het echter niet. De Brit van het Sauber Junior Team by Charouz moest daardoor genoegen nemen met P4, voor Nicholas Latifi. De Canadees verloor daardoor weer kostbare punten in het kampioenschap op De Vries.

Na een elfde plek in de hoofdrace wist Mick Schumacher een sterke race te bekronen met de zesde plaats, waarbij hij zich in de slotfase wel met hand en tand moest verdedigen te opzichte van Nobuharu Matsushita en Guanyu Zhou, die op P8 het laatste puntje pakte. Jordan King eindigde namens MP Motorsport op de negende positie en net buiten de punten, terwijl Juan Manuel Correa de top 10 afrondde.