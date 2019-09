Tiago Monteiro weer aan de finish

Gepubliceerd op 01 aug 2005 19:17

0

0 Door: Robin Smeets

Monteiro lijkt uit te groeien tot één van de beste rookies van dit seizoen. De Portugees weet tot nu toe alle races uit te rijden, ook gisteren tijdens de Grand Prix van Hongarije heeft de Jordan coureur de finish weer gehaald.



Monteiro's race leek even ten einde toen hij al in de eerste ronde last had van wat andere rijders, maar het bleef alleen maar bij een extra pitstop waar een lekke band werd vervangen en een nieuwe voorvleugel werd gemonteerd.



Monteiro heeft inmiddels al dertien wedstrijden uitgereden en verklaard zelf dat het voor andere rookies heel erg moeilijk zal gaan worden om zijn record te verbreken.