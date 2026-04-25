De toekomst van Circuit Zandvoort blijft volop in beweging nu het afscheid van de Formule 1 nadert. Achter de schermen wordt er al gekeken naar nieuwe topklassen, waarbij de volledig elektrische Formule E nadrukkelijk in beeld is.

Circuitdirecteur Robert van Overdijk bevestigt dat er gesprekken lopen met de organisatie van de Formule E, maar temperde tegelijk de verwachtingen. Een eventuele komst moet volgens hem niet gezien worden als vervanger van de Formule 1.

Zandvoort mikt op toekomst zonder Formule 1

Van Overdijk wijst erop dat Zandvoort gebonden is aan een beperkt aantal weekenden met ruimere geluidsnormen. “We hebben er daar maar een paar van en die zijn al grotendeels ingevuld met andere evenementen”, legt hij uit in het BNR-programma De Nationale Austoshow, verwijzend naar onder meer de DTM en GT World Challenge.

De circuitbaas is realistisch over wat er mogelijk is. “We moeten niet denken dat er zomaar iets terugkomt met dezelfde impact als de Formule 1. Zo’n klasse bestaat simpelweg niet”, klinkt het nuchter.

Formule E biedt kansen, maar geen kopie van F1

Toch ziet Van Overdijk perspectief in de Formule E. “We zijn daarover in gesprek, maar het is allerminst zeker dat het doorgaat”, stelt hij. “Het interessante is dat we voor deze klasse geen speciale geluidsdagen nodig hebben. Bovendien trekt het een heel andere doelgroep aan, met veel interesse vanuit bedrijven en overheden rond innovatie en duurzaamheid.”

Volgens Van Overdijk zit daar juist de potentie. “Je moet het niet alleen als raceweekend bekijken, maar als breder platform waar verschillende partijen op kunnen aanhaken. Dáár ligt de kracht”, aldus de directeur, die benadrukt dat een vergelijking met de Formule 1 niet op zijn plaats is.

Nog één keer en dan neemt Zandvoort afscheid van de Formule 1. Na de laatste editie van de enerverende Grand Prix - die Max Verstappen eerder drie keer wist te winnen - verdwijnt de race van de kalender.