user icon
icon

Circuit Zandvoort kijkt verder: Formule E arriveert mogelijk in Nederland

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Circuit Zandvoort kijkt verder: Formule E arriveert mogelijk in Nederland

De toekomst van Circuit Zandvoort blijft volop in beweging nu het afscheid van de Formule 1 nadert. Achter de schermen wordt er al gekeken naar nieuwe topklassen, waarbij de volledig elektrische Formule E nadrukkelijk in beeld is.

Circuitdirecteur Robert van Overdijk bevestigt dat er gesprekken lopen met de organisatie van de Formule E, maar temperde tegelijk de verwachtingen. Een eventuele komst moet volgens hem niet gezien worden als vervanger van de Formule 1.

Zandvoort mikt op toekomst zonder Formule 1

Van Overdijk wijst erop dat Zandvoort gebonden is aan een beperkt aantal weekenden met ruimere geluidsnormen. “We hebben er daar maar een paar van en die zijn al grotendeels ingevuld met andere evenementen”, legt hij uit in het BNR-programma De Nationale Austoshow, verwijzend naar onder meer de DTM en GT World Challenge.

De circuitbaas is realistisch over wat er mogelijk is. “We moeten niet denken dat er zomaar iets terugkomt met dezelfde impact als de Formule 1. Zo’n klasse bestaat simpelweg niet”, klinkt het nuchter.

Formule E biedt kansen, maar geen kopie van F1

Toch ziet Van Overdijk perspectief in de Formule E. “We zijn daarover in gesprek, maar het is allerminst zeker dat het doorgaat”, stelt hij. “Het interessante is dat we voor deze klasse geen speciale geluidsdagen nodig hebben. Bovendien trekt het een heel andere doelgroep aan, met veel interesse vanuit bedrijven en overheden rond innovatie en duurzaamheid.”

Volgens Van Overdijk zit daar juist de potentie. “Je moet het niet alleen als raceweekend bekijken, maar als breder platform waar verschillende partijen op kunnen aanhaken. Dáár ligt de kracht”, aldus de directeur, die benadrukt dat een vergelijking met de Formule 1 niet op zijn plaats is.

Nog één keer en dan neemt Zandvoort afscheid van de Formule 1. Na de laatste editie van de enerverende Grand Prix - die Max Verstappen eerder drie keer wist te winnen - verdwijnt de race van de kalender.

TylaHunter

Posts: 10.632

Waarom? Kost ze geen geluidsdag. Is een statusvolle klasse voor Zandvoort waar niet alleen zeer goede (niet topnotch maar goede) coureurs komen maar ook enorm veel commerciele partners.

Deze klasse zou bijna een soort gouden parel zijn voor Zandvoort die daarmee geluidsdagen over houd voor bijv...

  • 5
  • 25 apr 2026 - 16:57
F1 Nieuws Formule 1 F1 GP Nederland 2026

Reacties (10)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 64.562

    Zandvoort is voor de Formule E wel een geschikte locatie met die windmolens vlakbij op de Noordzee...

    • + 1
    • 25 apr 2026 - 14:53
  • F1jos

    Posts: 5.175

    Collin 1e pole in de moto2.

    • + 2
    • 25 apr 2026 - 15:21
    • Larry Perkins

      Posts: 64.562

      Collin Veijer (21) stunt met eerste poleposition in Moto2 en schrijft geschiedenis: ’Het is fantastisch’
      JEREZ- Collin Veijer heeft voor het eerst in zijn carrière poleposition veroverd in de Moto2. De Nederlandse wegracer was de snelste in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Spanje op het circuit van Jerez. Hij was nipt sneller dan thuisrijders Álex Escrig en Manuel González.

      Veijer is de eerste Nederlandse motorracer na Wilco Zeelenberg, 35 jaar geleden in 1991, die de pole pakt in de Moto2, voorheen de 250cc-klasse. Zeelenberg deed dat in de Grote Prijs van Japan.

      De verschillen waren klein in Jerez, want Escrig was slechts 0,057 seconde langzamer dan de Nederlander en González gaf 0,059 seconde toe op Veijer, die tot nog toe dit seizoen niet opvallend heeft gepresteerd op zijn KTM in de Moto2. Hij opende het seizoen met de vijfde plaats in Thailand, werd achtste in Brazilië en viel uit in de Verenigde Staten.

      Reactie Veijer
      “Het is geweldig”, zei de Staphorster kort na de kwalificatie. “Mijn derde ronde was al heel snel, maar ik moest in de laatste sector inhouden vanwege een gele waarschuwingsvlag. Ik voelde dat er meer in zat en ben nog een keer voluit gegaan. En die ronde was blijkbaar genoeg voor de pole. Het is fantastisch.
      De snelheid zit er op dit circuit echt goed in en ik voel me ook heel comfortabel op de motor, dus ik ben heel benieuwd wat er morgen uitkomt in de race. Ik ga ervoor.”

      Zeelenberg reageerde opgetogen. “Het is mooi als Nederlandse coureurs winnen en vooraan rijden, want dat zie ik graag. Ik had deze pole niet zien aankomen, maar ben wel blij dat ik niet meer de laatste ben die op pole stond. Dat is zo lang geleden, zoiets wil je dan wel graag kwijt”, zei de oud-wegracer. (De Telegraaf)

      • + 2
      • 25 apr 2026 - 15:54
    • Larry Perkins

      Posts: 64.562

      COLLIN VEIJER SCHRIJFT NEDERLANDSE GESCHIEDENIS IN MOTO2!!🔥😱| Kwalificatie van Spanje | Moto2 2026
      (3,30 minuten)

      https://youtu.be/h7LtW176rvs

      • + 0
      • 25 apr 2026 - 20:22
  • HarryLam

    Posts: 5.399

    Optiefen met die onzin.

    • + 0
    • 25 apr 2026 - 15:35
    • TylaHunter

      Posts: 10.632

      Waarom? Kost ze geen geluidsdag. Is een statusvolle klasse voor Zandvoort waar niet alleen zeer goede (niet topnotch maar goede) coureurs komen maar ook enorm veel commerciele partners.

      Deze klasse zou bijna een soort gouden parel zijn voor Zandvoort die daarmee geluidsdagen over houd voor bijvoorbeeld DTM.

      F1 komt niet terug wanneer FE wegblijft. Het is dus een perfecte kalenderopvulling voor Zandvoort mocht dit gebeuren.

      • + 5
      • 25 apr 2026 - 16:57
    • HarryLam

      Posts: 5.399

      Omdat elektrische auto's geen enkel bestaansrecht hebben, behalve in de ogen van klimaatwappies en tzt het milieu zwaar gaan belasten met batterijafval.

      • + 4
      • 25 apr 2026 - 17:06
    • TylaHunter

      Posts: 10.632

      HarryLam@

      Ik voel me geen klimaatwappie... maar ben wel onder de indruk van een auto die in 4.4 seconden op 200 zit.

      In mijn ogen heeft de formule Ford geen bestaansrecht. T is een fragiele en nog duurdere vorm van karten gezien het geen enkele downforce heeft en dat rijdt er ook.

      • + 1
      • 25 apr 2026 - 20:36
  • AUDI_F1

    Posts: 3.716

    Dat kost ze in elk geval geen geluidsdag.

    • + 2
    • 25 apr 2026 - 16:15
  • elflitso

    Posts: 1.863

    Volgens mij zijn de investeerders van het circuit eerder bezig om bij de gemeente Zandvoort te polsen om daar huizen te kunnen bouwen en het circuit op te doeken. Zoek maar eens.

    • + 0
    • 25 apr 2026 - 19:27

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender
show sidebar