Het is geen geheim dat er veel interesse is in het organiseren van een Formule 1-race. Veel landen, steden en circuits azen op een plekje op de kalender, en dat geldt ook voor India. De sportminister is fel, en weet zeker dat zijn land volgend jaar op de F1-kalender staat.

De Grand Prix van India stond in het verleden drie keer op de kalender. Na 2013 verdween de race op het Buddh International Circuit van de kalender, omdat er belastingen werden ingevoerd die ervoor zorgden dat het lastig werd om zo'n evenement te organiseren. In de afgelopen maanden gingen er al veel geruchten rond over een mogelijke comeback van de race, en nu heeft ook de overheid zich met de zaak bemoeid.

De Indiase sportminister Mansukh Mandaviya maakte er geen geheim van in gesprek met The Telegraph India: "Er zal een Formule 1-race in India zijn in 2027. De eerste race zal worden gehouden op het Buddh International Circuit."

Wat moet er gebeuren?

Volgens Mandaviya is het wel zo dat er nog het één en ander moet gebeuren: "Het zal nog zeker zes maanden gaan duren om alle details uit te werken. De overheid zal gaan helpen bij het verkrijgen van de belastingvoordelen die een heikel punt waren geworden, zodat het een haalbare onderneming kan worden voor de organisatoren."

"Gezien de wereldwijde situatie als gevolg van de oorlog met Iran, wordt India gezien als een veilige en geschikte locatie voor sportevenementen, waaronder de Formule 1. We zijn van plan een MotoGP-race te organiseren voordat de Formule 1 terugkeert. De Federation of Motor Sport Clubs of India is momenteel in gesprek met de Formule 1, en wij zullen als bemiddelaar optreden."

Komt er echt een Indiase Grand Prix?

Of er echt een Indiase Grand Prix gaat komen, valt nog te bezien. Bronnen melden aan The Telegraph India dat een race in 2027 momenteel heel onlogisch is, maar dat India wel een interessante markt is. De sportminister blijft echter enthousiast, en stelt dat ze ook goede circuits hebben in Chennai en Hyderabad.