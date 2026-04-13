user icon
icon

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
India claimt comeback op F1-kalender in 2027

Het is geen geheim dat er veel interesse is in het organiseren van een Formule 1-race. Veel landen, steden en circuits azen op een plekje op de kalender, en dat geldt ook voor India. De sportminister is fel, en weet zeker dat zijn land volgend jaar op de F1-kalender staat.

De Grand Prix van India stond in het verleden drie keer op de kalender. Na 2013 verdween de race op het Buddh International Circuit van de kalender, omdat er belastingen werden ingevoerd die ervoor zorgden dat het lastig werd om zo'n evenement te organiseren. In de afgelopen maanden gingen er al veel geruchten rond over een mogelijke comeback van de race, en nu heeft ook de overheid zich met de zaak bemoeid.

De Indiase sportminister Mansukh Mandaviya maakte er geen geheim van in gesprek met The Telegraph India: "Er zal een Formule 1-race in India zijn in 2027. De eerste race zal worden gehouden op het Buddh International Circuit."

Wat moet er gebeuren?

Volgens Mandaviya is het wel zo dat er nog het één en ander moet gebeuren: "Het zal nog zeker zes maanden gaan duren om alle details uit te werken. De overheid zal gaan helpen bij het verkrijgen van de belastingvoordelen die een heikel punt waren geworden, zodat het een haalbare onderneming kan worden voor de organisatoren."

"Gezien de wereldwijde situatie als gevolg van de oorlog met Iran, wordt India gezien als een veilige en geschikte locatie voor sportevenementen, waaronder de Formule 1. We zijn van plan een MotoGP-race te organiseren voordat de Formule 1 terugkeert. De Federation of Motor Sport Clubs of India is momenteel in gesprek met de Formule 1, en wij zullen als bemiddelaar optreden."

Komt er echt een Indiase Grand Prix?

Of er echt een Indiase Grand Prix gaat komen, valt nog te bezien. Bronnen melden aan The Telegraph India dat een race in 2027 momenteel heel onlogisch is, maar dat India wel een interessante markt is. De sportminister blijft echter enthousiast, en stelt dat ze ook goede circuits hebben in Chennai en Hyderabad.

F1 Nieuws

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 64.275

    Of er echt een Indiase Grand Prix gaat komen, valt nog te bezien, als Verstappen stopt is het project financieel niet haalbaar...

    • + 1
    • 13 apr 2026 - 14:14
    • F1 bekijker

      Posts: 217

      Dan stoppen ze er gewoon een indiaan in.

      • + 0
      • 13 apr 2026 - 16:59
  • dutchiceman

    Posts: 5.598

    Het meest gore en vieze land in de wereld.
    India.

    • + 2
    • 13 apr 2026 - 14:55
    • koppie toe

      Posts: 5.244

      Inderdaad, lekker gezonde smock gratis voor iedereen.

      • + 0
      • 13 apr 2026 - 16:21
    • Tra893SDk

      Posts: 57

      Totaal niet te generaliseren onder één noemer. Daar is het veel te groot voor. Inderdaad heb je daar krottenwijken waar het heel vies is. Echter ook villawijken die veel groter zijn dan welke villawijken hier dan ook. Ik ben daar naar straatraces geweest waar mensen met tuktuks en jaren 80 brommers tegen elkaar raceten en ook straatraces met Veyrons en Ferrari's.
      Het is een land dat enerzijds het toiletgebruik niet tot norm voor iedereen krijgt, maar ook een land met een ruimtevaartprogramma's waarmee ze wat unieke prestaties hebben neergezet en de grootste staalfabrikant ter wereld, en ook de Adani Groep, wat een van de leidende infrastructuurontwikkeling conglomeraten is wereldwijd. En juist dit bedrijf schijnt een van de partijen te zijn die achter de terugkeer zou moeten zitten. Buddh is sowieso moderner dan een Imola of Zandvoort, en ze zijn het aan het upgraden. Dus dat is een prima faciliteit voor een race.

      • + 0
      • 13 apr 2026 - 17:20

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

show sidebar