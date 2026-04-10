Honda gaat in op verwijten van Aston Martin: "Een misverstand"

De samenwerking tussen Aston Martin en Honda blijft voorlopig stroef verlopen, maar volgens de Japanners is er geen sprake van een echte crisis. Na stevige kritiek van Adrian Newey komt Honda nu met een eigen lezing van de situatie.

De samenwerking tussen Aston Martin en Honda had niet slechter kunnen beginnen. Een te langzame en onbetrouwbare krachtbron, zorgde er mede voor dat Fernando Alonso en Lance Stroll in de eerste drie races ergens achteraan te vinden waren. Tijdens het eerste raceweekend haalde Newey nog hard uit naar de motorleverancier, waarbij hij zijn verbazing uitsprak over het personeelsbeleid van Honda. Vooral het verdwijnen van ervaren F1-ingenieurs zorgde voor gefronste wenkbrauwen bij Aston Martin.

Honda spreekt van ‘misverstand’ na kritiek Newey

Volgens Honda-baas Koji Watanabe ligt de waarheid echter genuanceerder. “Dit is vooral een misverstand”, maakt hij duidelijk. “Wij hebben altijd het beleid gehad om ingenieurs regelmatig te laten doorstromen naar andere projecten, zoals massaproductie of nieuwe technologieën.”

Daarmee reageert Watanabe op de kritiek dat Honda plots met een compleet nieuwe groep mensen aan het F1-project werkte. “Voor ons was dat niets nieuws. We rouleren al jarenlang op die manier, maar het heeft tijd gekost om de organisatie opnieuw op te bouwen. Dat lijkt de grootste zorg te zijn geweest.”

Ondertussen probeert Honda de prestaties op de baan op te krikken. De samenwerking met Aston Martin verloopt moeizaam, met onder meer problemen rond vibraties en een gebrek aan vermogen. Toch blijft Watanabe optimistisch over de toekomst.

“We hebben nu een structuur die sterk genoeg is en beschikken over het juiste talent”, klinkt het overtuigd. “Daar bouwen we verder op.”

Ook over de onderlinge verstandhouding maakt hij zich geen zorgen. “De relatie tussen mij, Lawrence Stroll en Adrian Newey is goed. Daar zit geen enkel probleem. We blijven samen werken om dit project te laten slagen.”

Reacties (1)

  • Pietje Bell

    Posts: 34.251

    Als Fernando verstandig is gaat hij volgend jaar heerlijk samen met vrouw en kinderen
    genieten van zijn luxe catamaran 60 Sunreef Power Eco. Heeft hij nog weinig van
    kunnen genieten.
    Weg van dat hele circus dat niets meer voorstelt.

    • 10 apr 2026 - 19:23

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

