Apple deelt plannen voor exclusieve F1-uitzendrechten

De Formule 1 heeft voor dit jaar een grote commerciële deal gesloten met Apple. De Amerikaanse techgigant heeft de uitzendrechten voor de Amerikaanse markt gekocht, en ze hebben nu duidelijk gemaakt hoe ze de koningsklasse van de autosport in de Amerikaanse woonkamers willen gaan presenteren.

De Formule 1 is in de afgelopen jaren steeds populairder geworden in de Verenigde Staten. De sport groeide door het succes van de Netflix-serie 'Drive to Survive', en er werden daarna snel deals gesloten voor Grands Prix in Miami en Las Vegas. In totaal staan er nu drie Grands Prix op Amerikaans grondgebied op de F1-kalender, en de populariteit blijft maar toenemen.

Vorig jaar werd de F1-Movie uitgebracht met Hollywoodster Brad Pitt in de hoofdrol. De film werd mede geproduceerd door Apple en Lewis Hamilton, en was een groot succes. De populariteit lijkt alleen maar te groeien, en dit jaar staan er met Cadillac en Ford twee grote, Amerikaanse fabrikanten op de grid. Nu Apple TV de sessies zal gaan uitzenden, ziet men nog meer kansen om te groeien.

Hoe ziet Apple het voor zich?

Tijdens de Autosport Business Exchange in Londen legde Apple Head of Sports Jim DeLorenzo uit wat hun plannen waren: "We willen de sport laten groeien in de Verenigde Staten, en dat betekent dat we het begrijpelijker moeten maken, toch? Zeker voor de nieuwe fans, en de potentiële fans, willen we met iedereen samenwerken en de beste manier vinden om dat te doen."

Volgens de Apple-topman moeten ze rekening houden met iedereen: "Je moet de nieuwe fans goed op de hoogte brengen, terwijl we ook het vertrouwen moeten houden van de bestaande fans. Je moet de balans tussen die twee groepen goed proberen te bewaken."

Wat zijn de plannen van Apple?

De plannen van Apple zijn groots, want ze willen het niet bij een paar simpele uitzendingen rondom het weekend houden: "Eén van de dingen die we willen doen, is het creëren van een ervaring die een week duurt, en niet alleen één racedag."

De Formule 1 wordt in Nederland nog gewoon uitgezonden door de streamingsdienst Viaplay. Ook bij F1 TV Pro zijn de sessie te zien in Nederland.

misstappen

Posts: 3.461

ze hebben even niet op het Trump effect gerekend.. Boycotten die GP's in de U Naait me Steeds.

  • 7
  • 21 jan 2026 - 15:25
F1 Nieuws Apple

Reacties (8)

Login om te reageren
  • misstappen

    Posts: 3.461

    ze hebben even niet op het Trump effect gerekend.. Boycotten die GP's in de U Naait me Steeds.

    • + 7
    • 21 jan 2026 - 15:25
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.280

    "We willen de sport laten groeien in de Verenigde Staten, en dat betekent dat we het begrijpelijker moeten maken voor de nieuwe fans".

    Dat komt omdat ze in Amerika nog niet weten dat degene die als eerste over de streep komt.....gewonnen heeft.

    • + 0
    • 21 jan 2026 - 16:31
    • skibeest

      Posts: 1.997

      ik moet je toch even corrigeren Ouw. Het is niet altijd de eerste die over de streep komt en als winnaar wordt aangemerkt. Denk bijvoorbeeld aan Brazilië 2003. Giancarlo Fisichella lag tweede toen de race werd beëindigd maar werd toch na 5 dagen als winnaar uitgeroepen.

      • + 0
      • 21 jan 2026 - 17:32
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.280

      Dat is het volgende wat ze daar moeten leren.
      Kan zomaar zijn dat de winnaar alsnog 'n tijdstraf krijgt.

      Maar zullen we niet alles tegelijk uit de doeken doen voor die Amerikanen.....ze hebben al niet zoveel verstand......slaan ze helemaal op tilt!

      • + 0
      • 21 jan 2026 - 17:36
  • Starscreamer

    Posts: 1.387

    Als het maar goedkoop is dan vindt ik het prima.

    • + 0
    • 21 jan 2026 - 16:51
    • koppie toe

      Posts: 5.094

      Je woont aan de overkant van de plas?
      Dit is geen nieuws voor ons.
      Nog niet btw, je weet maar nooit met dat rare volk daar.

      • + 1
      • 21 jan 2026 - 16:57
  • Joeppp

    Posts: 8.246

    Ik ben helemaal klaar met alles wat Amerikaans is maar dan de realiteit. Ik zit nog anderhalf jaar bij Ziggo en Vodafone voordat ik kan overstappen naar KPN. Mijn halve leven zit aan elkaar verbonden door Apple producten en overstappen naar Anroid of microsoft is van de regen in de drup. Netflix is prima vervangbaar door NPO start en Videoland maarja is toch wel lekker. Ik ben helemaal klaar met die Amerikaanse onzin maar kan ook niet echt zonder ze.

    • + 1
    • 21 jan 2026 - 17:25
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.280

      Komt ook steengoede muziek vandaan Joeppp, dus we kunnen idd niet zonder hun.

      • + 1
      • 21 jan 2026 - 17:38

