De Formule 1 heeft voor dit jaar een grote commerciële deal gesloten met Apple. De Amerikaanse techgigant heeft de uitzendrechten voor de Amerikaanse markt gekocht, en ze hebben nu duidelijk gemaakt hoe ze de koningsklasse van de autosport in de Amerikaanse woonkamers willen gaan presenteren.

De Formule 1 is in de afgelopen jaren steeds populairder geworden in de Verenigde Staten. De sport groeide door het succes van de Netflix-serie 'Drive to Survive', en er werden daarna snel deals gesloten voor Grands Prix in Miami en Las Vegas. In totaal staan er nu drie Grands Prix op Amerikaans grondgebied op de F1-kalender, en de populariteit blijft maar toenemen.

Vorig jaar werd de F1-Movie uitgebracht met Hollywoodster Brad Pitt in de hoofdrol. De film werd mede geproduceerd door Apple en Lewis Hamilton, en was een groot succes. De populariteit lijkt alleen maar te groeien, en dit jaar staan er met Cadillac en Ford twee grote, Amerikaanse fabrikanten op de grid. Nu Apple TV de sessies zal gaan uitzenden, ziet men nog meer kansen om te groeien.

Hoe ziet Apple het voor zich?

Tijdens de Autosport Business Exchange in Londen legde Apple Head of Sports Jim DeLorenzo uit wat hun plannen waren: "We willen de sport laten groeien in de Verenigde Staten, en dat betekent dat we het begrijpelijker moeten maken, toch? Zeker voor de nieuwe fans, en de potentiële fans, willen we met iedereen samenwerken en de beste manier vinden om dat te doen."

Volgens de Apple-topman moeten ze rekening houden met iedereen: "Je moet de nieuwe fans goed op de hoogte brengen, terwijl we ook het vertrouwen moeten houden van de bestaande fans. Je moet de balans tussen die twee groepen goed proberen te bewaken."

Wat zijn de plannen van Apple?

De plannen van Apple zijn groots, want ze willen het niet bij een paar simpele uitzendingen rondom het weekend houden: "Eén van de dingen die we willen doen, is het creëren van een ervaring die een week duurt, en niet alleen één racedag."

De Formule 1 wordt in Nederland nog gewoon uitgezonden door de streamingsdienst Viaplay. Ook bij F1 TV Pro zijn de sessie te zien in Nederland.