Veel coureurs hebben kritiek op pitstops

  • Gepubliceerd op 26 aug 2004 13:10
  • Door: Danny Sosef
Onder Formule 1 fans is een onderzoek gehouden over de pitstops. Hieruit is naar voren gekomen dat veel fans de pitstops liever kwijt dan rijk zijn. Men is van mening dat de pitstops het spektakel een stuk minder maken. David Coulthard heeft laten weten dat hij het hier helemaal mee eens is. Ook hij denkt dat de spanning in de race terugkomt als er niet meer getankt mag worden tijdens de race.

Coulthard beseft wel dat er ook wel spanning zit aan een pitstop, maar dat op dit moment de races beslist worden in de pitstraat en niet meer op de baan. Hij denkt dat de fans de stops gauw zullen vergeten als er meer acties op de baan komen. Dit zou onder andere komen omdat men dan beter op moet letten op hun banden en remmen.
Michael Schumacher heeft dit jaar bijna alle races gewonnen, maar is lang niet altijd van pole position vertrokken. Bijna elke keer pakte hij de leiding in de race via zijn pitstopstrategie. Hier willen de fans vanaf. Ook als Schumacher wil winnen moet hij de posities op de baan pakken.

Coulthard verwacht wel een mooie race dit weekend in Spa. Op dit circuit kan wel degelijk ingehaald worden en er zijn zeer snelle bochten. Misschien dat de combinatie van inhaalacties op de baan en pitstopstrategieën de race nog wel interessanter gaan maken.
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender
