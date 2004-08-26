Veel coureurs hebben kritiek op pitstops
- Gepubliceerd op 26 aug 2004 13:10
- Door: Danny Sosef
Coulthard beseft wel dat er ook wel spanning zit aan een pitstop, maar dat op dit moment de races beslist worden in de pitstraat en niet meer op de baan. Hij denkt dat de fans de stops gauw zullen vergeten als er meer acties op de baan komen. Dit zou onder andere komen omdat men dan beter op moet letten op hun banden en remmen.
Michael Schumacher heeft dit jaar bijna alle races gewonnen, maar is lang niet altijd van pole position vertrokken. Bijna elke keer pakte hij de leiding in de race via zijn pitstopstrategie. Hier willen de fans vanaf. Ook als Schumacher wil winnen moet hij de posities op de baan pakken.
Coulthard verwacht wel een mooie race dit weekend in Spa. Op dit circuit kan wel degelijk ingehaald worden en er zijn zeer snelle bochten. Misschien dat de combinatie van inhaalacties op de baan en pitstopstrategieën de race nog wel interessanter gaan maken.
Trending nieuws
-
Verstappen kan F1-geschiedenis schrijven met Red Bull in Japan
Het Formule 1-seizoen gaat aankomend seizoen verder met de Grand Prix van Japan op het circuit van Suzuka. Het team v...25 maa 2026 17:22
-
Andretti deelt duidelijke mening: "Cadillac-coureurs zijn roestig"
Mario Andretti is van mening dat de Cadillac-coureurs Valtteri Bottas en Sergio Pérez nog aardig roestig zijn....25 maa 2026 18:09
-
Reden van brute Nissan-test van Verstappen wordt duidelijk
Max Verstappen maakte vandaag wederom een opvallend uitstapje. Hij kwam vandaag in actie op de Fuji Speedway, waar hi...25 maa 2026 16:09
-
FIA negeert Verstappen na Nürburgring-succes
Het Formule 1-seizoen gaat dit weekend verder met de Japanse Grand Prix op het circuit van Suzuka. Voor veel coureurs...25 maa 2026 16:46
-
'FIA grijpt in en gaat veelbesproken F1-regels aanpassen'
De nieuwe Formule 1-regels hebben in de afgelopen weken voor de nodige onrust gezorgd. Max Verstappen was kritisch op...25 maa 2026 15:24
-
17:22F1
-
18:09F1
-
16:09F1
-
16:46F1
-
15:24F1
Gerelateerd nieuws
-
-
Norris dient Hamilton van repliek: "Die verzint dingen in zijn hoofd"19 maa 2026 18:06
-
-
Red Bull-reünie aanstaande: 'Wheatley volgt Newey op bij Aston Martin'19 maa 2026 16:57
