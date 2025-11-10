Het debat over het twee-stopformat laait opnieuw op richting 2026. Pirelli sluit niet uit dat de FIA straks twee verplichte bandenwissels per race gaat invoeren om races spannender te maken. Critici vrezen kunstmatige show, maar achter de cijfers schuilt een interessant strategisch verhaal. Want als inhalen straks vooral draait om energiebeheer in plaats van DRS, kunnen extra pitstops het spel juist verdiepen.

Waarom dit idee weer op tafel ligt

De Formule 1 kampt dit seizoen met een groeiende klacht: te weinig strategische variatie. De meeste races zijn éénstoppers geworden, mede door de sterke bandenconstructie en het kleine verschil tussen de compounds. Pirelli-baas Mario Isola erkende dat publiekelijk. “We staan open voor een format dat meer actie oplevert,” zei hij. “Twee verplichte stops is een optie, maar geen dogma.”

Het voorstel komt op het moment dat ook de 2026-regels vorm krijgen. Met lagere downforce, minder drag en een groter aandeel elektrische energie wordt inhalen moeilijker te voorspellen. Extra pitstops zouden dan kunnen zorgen voor meer strategische timing en bandenbeheer, iets wat in de huidige generatie vaak ontbreekt.

Wat het betekent voor strategie

Met twee verplichte stops verandert de rekenkunde volledig. Teams moeten dan drie stints plannen in plaats van twee, wat automatisch kortere runs en meer overlap in strategie oplevert. Dat vergroot de kans dat coureurs met verschillende banden elkaar op de baan treffen.

Simulaties op basis van Interlagos en Zandvoort laten zien dat een verplichte tweede stop de gemiddelde stintlengte met 20 tot 25 procent verkort. Dat betekent hogere gemiddelde bandentemperaturen, snellere slijtage en meer variatie in tempo tussen coureurs.

Een bijkomend effect is dat de undercut weer belangrijker wordt. Nu teams vaak te lang doorrijden op versleten banden, is de pitstop meestal een kwestie van schadebeperking. In een twee-stopformat wordt de timing een actief wapen: wie vroeg durft te stoppen, kan twee of drie ronden voordeel pakken.

De koppeling met 2026-techniek

Het plan past bij de richting die de FIA inslaat met de introductie van Manual Override en actieve aerodynamica. Als coureurs in 2026 niet meer kunnen vertrouwen op DRS, verschuift het voordeel naar slim energie- en bandenbeheer.

Twee pitstops zouden dan het evenwicht herstellen tussen strategische durf en racetempo. Door kortere stints kunnen teams agressiever omgaan met hybride-energie en aerodynamische instellingen, zonder bang te zijn dat banden het niet uithouden.

Volgens een bron bij Pirelli zou dit ook het verschil tussen compounds vergroten. “Met drie actieve bandenopties per race krijg je vanzelf verschillende paden naar succes. Dat is beter voor de show én eerlijker voor de teams.”

Wat fans kunnen verwachten

Voor de kijker verandert vooral de dynamiek. Minder voorspelbare races, meer strategische splitsing tussen teams en een groter belang voor pitcrews. Waar éénstoppers vaak uitdraaien op ritme en management, kan een twee-stopformat het racen terugbrengen naar wat het ooit was: een strategisch schaakspel op volle snelheid.

Of de FIA de regel daadwerkelijk invoert, wordt in 2025 beslist. Maar de discussie alleen al laat zien dat de sport nadenkt over hoe ze spanning wil creëren. Niet met kunstmatige chaos, maar met meer keuzes, risico’s en rekenwerk – precies wat Formule 1 onderscheidt van alle andere vormen van autosport.