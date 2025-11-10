user icon
Twee verplichte pitstops in 2026? Wat dit écht verandert aan het racen

Twee verplichte pitstops in 2026? Wat dit écht verandert aan het racen
  • Gepubliceerd op 10 nov 2025 17:01
  • comments 7
  • Door: Bob Plaizier

Het debat over het twee-stopformat laait opnieuw op richting 2026. Pirelli sluit niet uit dat de FIA straks twee verplichte bandenwissels per race gaat invoeren om races spannender te maken. Critici vrezen kunstmatige show, maar achter de cijfers schuilt een interessant strategisch verhaal. Want als inhalen straks vooral draait om energiebeheer in plaats van DRS, kunnen extra pitstops het spel juist verdiepen. 

Waarom dit idee weer op tafel ligt 

De Formule 1 kampt dit seizoen met een groeiende klacht: te weinig strategische variatie. De meeste races zijn éénstoppers geworden, mede door de sterke bandenconstructie en het kleine verschil tussen de compounds. Pirelli-baas Mario Isola erkende dat publiekelijk. “We staan open voor een format dat meer actie oplevert,” zei hij. “Twee verplichte stops is een optie, maar geen dogma.” 

Het voorstel komt op het moment dat ook de 2026-regels vorm krijgen. Met lagere downforce, minder drag en een groter aandeel elektrische energie wordt inhalen moeilijker te voorspellen. Extra pitstops zouden dan kunnen zorgen voor meer strategische timing en bandenbeheer, iets wat in de huidige generatie vaak ontbreekt. 

Wat het betekent voor strategie 

Met twee verplichte stops verandert de rekenkunde volledig. Teams moeten dan drie stints plannen in plaats van twee, wat automatisch kortere runs en meer overlap in strategie oplevert. Dat vergroot de kans dat coureurs met verschillende banden elkaar op de baan treffen. 

Simulaties op basis van Interlagos en Zandvoort laten zien dat een verplichte tweede stop de gemiddelde stintlengte met 20 tot 25 procent verkort. Dat betekent hogere gemiddelde bandentemperaturen, snellere slijtage en meer variatie in tempo tussen coureurs. 

Een bijkomend effect is dat de undercut weer belangrijker wordt. Nu teams vaak te lang doorrijden op versleten banden, is de pitstop meestal een kwestie van schadebeperking. In een twee-stopformat wordt de timing een actief wapen: wie vroeg durft te stoppen, kan twee of drie ronden voordeel pakken. 

De koppeling met 2026-techniek 

Het plan past bij de richting die de FIA inslaat met de introductie van Manual Override en actieve aerodynamica. Als coureurs in 2026 niet meer kunnen vertrouwen op DRS, verschuift het voordeel naar slim energie- en bandenbeheer. 

Twee pitstops zouden dan het evenwicht herstellen tussen strategische durf en racetempo. Door kortere stints kunnen teams agressiever omgaan met hybride-energie en aerodynamische instellingen, zonder bang te zijn dat banden het niet uithouden. 

Volgens een bron bij Pirelli zou dit ook het verschil tussen compounds vergroten. “Met drie actieve bandenopties per race krijg je vanzelf verschillende paden naar succes. Dat is beter voor de show én eerlijker voor de teams.” 

Wat fans kunnen verwachten 

Voor de kijker verandert vooral de dynamiek. Minder voorspelbare races, meer strategische splitsing tussen teams en een groter belang voor pitcrews. Waar éénstoppers vaak uitdraaien op ritme en management, kan een twee-stopformat het racen terugbrengen naar wat het ooit was: een strategisch schaakspel op volle snelheid. 

Of de FIA de regel daadwerkelijk invoert, wordt in 2025 beslist. Maar de discussie alleen al laat zien dat de sport nadenkt over hoe ze spanning wil creëren. Niet met kunstmatige chaos, maar met meer keuzes, risico’s en rekenwerk – precies wat Formule 1 onderscheidt van alle andere vormen van autosport.

Runningupthathill

Posts: 18.466

"Voor de kijker verandert vooral de dynamiek. Minder voorspelbare races, meer strategische splitsing tussen teams en een groter belang voor pitcrews. "
Dit is toch een gigantische aanname? De kans is groot dat iedereen op ongeveer hetzelfde moment (+/- een ronde eerder) gaat binnenkomen?

Er is ... [Lees verder]

  • 2
  • 10 nov 2025 - 17:56
F1 Nieuws

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Freek-Willem

    Posts: 6.408

    Begin dan met het terugbrengen van het starten op de band waarop je gekwalificeerd bent. Dan begint de strategie al bij de kwalificatie. En heb je automatisch meer mensen die op de soft gaan starten wat de kans op een 1 stopper al kleiner maakt maar door keuzes wel mogelijk is

    • + 1
    • 10 nov 2025 - 17:30
    • hoogie35

      Posts: 854

      was dit niet al eens gedaan in Monaco? of was dat wat anders. toen was het de meest saaie race ever, voor mij dan... (auto's werden doelbewust opgehouden zodat een teamgenoot meer tijd had voor een stop)

      • + 0
      • 10 nov 2025 - 19:17
  • MaxRaw

    Posts: 946

    Voordeel hiervan kan wel zijn dat er meer geraced gaat worden dan sparen van banden en brandstof.

    • + 1
    • 10 nov 2025 - 17:31
    • NicoS

      Posts: 19.639

      Als ze dan ook nog verplichten om alle drie de compounds te gebruiken, kun je inderdaad verschillende strategieën toepassen.
      Het hier zo gehate banden sparen zal dan veel minder gebeuren. De lengte van de stints vrij laten, maar verplichten om tien ronden voor het einde de tweede stop te maken.
      Denk dat er veel meer actie op de baan komt, met diverse strategieën, ik zeg doen….
      Afgelopen race hebben we gezien dat twee stoppers veel meer spektakel brengen.

      • + 1
      • 10 nov 2025 - 17:45
  • da_bartman

    Posts: 6.254

    Ik zou juist de andere kant op gaan. Volgens mij geeft op de MEESTE circuits geen verplichte pitstops meer uiteenlopende strategieën

    • + 1
    • 10 nov 2025 - 17:42
    • TylaHunter

      Posts: 10.612

      Je bedoelt dan de 0 of de 1stopper ? Want uiteindelijk is dat gebeurd met het hele idee van die verplichte 1 stop. In het begin was de data te beperkt om het met 1 stop te redden dus 2 stops. De cowboys van bijvoorbeeld Force India probeerden het dan toch. Het jaar erop deden meer deze optie, tot het vandaag de dag gewoon de norm is.

      Het probleem is mijns inziens Pirelli. Ze nemen vaak 3 sets banden mee die miniem van elkaar verschillen waardoor de rekensom makkelijk is.

      Als ze nou ook echt 3 compleet verschillende banden mee namen... niet eens harder of zachter... maar een klif band een quali band en een endurance band... dan wordt het leuk.

      • + 0
      • 10 nov 2025 - 19:29
  • Runningupthathill

    Posts: 18.466

    "Voor de kijker verandert vooral de dynamiek. Minder voorspelbare races, meer strategische splitsing tussen teams en een groter belang voor pitcrews. "
    Dit is toch een gigantische aanname? De kans is groot dat iedereen op ongeveer hetzelfde moment (+/- een ronde eerder) gaat binnenkomen?

    Er is net geen onzekerheid meer, want iedereen gaat altijd voor de tweestop gaan, terwijl je nu altijd wel teams hebt die een 1-stopper zullen proberen.

    Verplichting van pitstops is altijd een slecht idee. Je neemt variabelen weg, dat is nooit goed.

    • + 1
    • 10 nov 2025 - 17:56

