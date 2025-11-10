Na weken van kritiek op de televisieregie van de Formule 1 kwam Dean Locke, de man die de wereldfeed aanstuurt, eindelijk zelf aan het woord. Fans klaagden over gemiste inhaalacties, plotselinge celebrity-shots en onlogische camerawissels. Locke verdedigde zijn keuzes, maar gaf ook toe dat sommige situaties “complexer zijn dan ze lijken”. Hoeveel invloed heeft de regisseur eigenlijk, en wat kan er écht beter?

De hiërarchie achter het scherm

Weinig fans weten hoe strak de structuur van de F1-regie is. Vanuit de tv-compound bij elk circuit bestuurt Locke met zijn team van ruim dertig mensen de zogeheten World Feed, het signaal dat wereldwijd wordt uitgezonden. Hij bepaalt niet alleen welke camera’s in beeld komen, maar ook wanneer er wordt geswitcht naar herhalingen, boordradio’s of grafische overlays.

Toch is de regie niet volledig vrij. In elk weekend gelden specifieke richtlijnen van Formula One Management over welke battles prioriteit krijgen. “Actie blijft het belangrijkst,” zei Locke in een interview met Motorsport Broadcasting. “Maar je hebt maar één paar ogen en vijftig mogelijke beelden.”

Dat betekent dat als er tegelijk gevechten plaatsvinden – zoals in de Sprint van Brazilië – sommige duels onvermijdelijk buiten beeld blijven.

De kritiek: gemiste gevechten en celebrity-cuts

Het regiebeleid kwam vooral onder vuur na de races in Mexico en Brazilië. Fans klaagden dat cruciale duels, waaronder Verstappens inhaalacties en de strijd tussen de McLarens, werden onderbroken door shots van beroemdheden of teamreacties.

Locke ontkende dat er sprake is van een “celebrity-agenda”. “We krijgen instructies om de sport te tonen, niet de VIP’s,” zei hij. Toch gaf hij toe dat de mix van sport en entertainment een spanningsveld blijft. “Soms moeten we context brengen. De balans is moeilijk, zeker live.”

Nederlandse kijkers merkten bovendien dat sommige boordradio’s van Verstappen later werden uitgezonden dan ze plaatsvonden. Dat komt doordat de regie de radio’s via een apart kanaal ontvangt en filtert op taal, toon en relevantie. De keuze om fragmenten vertraagd te brengen ligt niet bij de zender, maar bij FOM.

Wat kan er verbeteren?

Insiders binnen de organisatie bevestigen dat er ruimte is voor modernisering, vooral in sprintweekends. De overvloed aan korte sessies zorgt voor meer gelijktijdige actie en dus meer keuzes op het regiescherm.

Locke overweegt voor 2026 een systeem met AI-ondersteunde highlights, waarbij software helpt voorspellen waar een inhaalactie gaat plaatsvinden op basis van delta’s en sectorverschillen. Daarmee kunnen camera’s sneller anticiperen in plaats van reageren.

Daarnaast werkt het team aan betere integratie van boordradio en grafische timingfeeds, zodat commentatoren wereldwijd sneller context kunnen geven. “Het is een race tegen de tijd,” zei een technicus. “Iedere seconde die je wint in de regie, zie je terug op het scherm.”

Wat de kijker merkt

Voor de Nederlandse fan is de impact direct voelbaar. Minder gemiste gevechten betekent meer focus op Verstappen en McLaren, zonder dat het entertainmentgehalte verdwijnt. Locke zegt te begrijpen dat Nederland een kritisch publiek heeft. “Verstappen is vaak het

middelpunt van de actie. We weten dat miljoenen mensen juist dat willen zien. We proberen dat zo goed mogelijk te leveren.”

Of het genoeg is om de kritiek te doen verstommen, zal blijken tijdens de volgende Sprint. Eén ding is zeker: de regie van de Formule 1 is zelf ook aan een evolutie bezig.