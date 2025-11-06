user icon
icon

Regen op zaterdag, droog op zondag: de set-upgok die kampioenen maakt

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Regen op zaterdag, droog op zondag: de set-upgok die kampioenen maakt
  • Gepubliceerd op 06 nov 2025 08:31
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

De Formule 1 keert dit weekend terug naar Interlagos, en de meteorologische puzzel lijkt belangrijker dan ooit. De laatste voorspellingen spreken van regen op zaterdag en een grotendeels droge zondag, precies het recept dat teams hoofdbrekens bezorgt in een sprintweekend. De juiste set-upkeuze kan het verschil betekenen tussen een podium en een ramp. 

Het weer: natte sprint, droge race 

Volgens de meeste weermodellen worden de kwalificatie en de sprintrace getroffen door buien, terwijl de race op zondag waarschijnlijk droog blijft. Temperaturen rond de 24 graden en een vochtige luchtlaag zorgen voor wisselende gripniveaus. Dat maakt Interlagos verraderlijk, vooral omdat teams na de kwalificatie op vrijdag vastzitten aan hun instellingen door het parc fermé-regime. 

Meer over GP Brazilië 2025 Viaplay breekt met betaalmuur: race in Brazilië gratis te zien

Viaplay breekt met betaalmuur: race in Brazilië gratis te zien

3 nov
 Regen dreigt in São Paulo: Verstappen hoopt op nat weekend in Brazilië

Regen dreigt in São Paulo: Verstappen hoopt op nat weekend in Brazilië

2 nov

Een verkeerde gok betekent dus drie dagen met dezelfde afstelling. Wie te veel kiest voor regen, offert snelheid en topsnelheid op voor zondag. Wie op droogte mikt, kan op zaterdag niet aanvallen in natte omstandigheden. 

“Je moet eigenlijk twee auto’s bouwen,” grapte een engineer van Aston Martin. “Eentje voor zaterdag, eentje voor zondag. Alleen mag dat niet.” 

Parc fermé uitgelegd 

In sprintweekends geldt parc fermé al na de kwalificatie op vrijdag, in plaats van na de zaterdagsessie. Dat betekent dat teams nog maar één training en één set-upmoment hebben om hun auto goed te krijgen. Daarna mag er alleen nog aan vleugelstanden en bandenspanning worden gesleuteld. 

Het maakt de keuze voor rijhoogte en balans extra gevoelig. Een hogere rijhoogte biedt meer marge bij regen en drempels, maar vermindert downforce in droge omstandigheden. Een lagere stand levert meer grip op in droge lucht, maar vergroot het risico op overstuur als de baan nat is. 

Mercedes lijkt voor een tussenoplossing te kiezen. “We mikken op stabiliteit,” zei George Russell. “Beter iets minder snel op zondag dan kansloos op zaterdag.” Ferrari overweegt juist een regenafstelling om Leclerc in de sprint te laten scoren, een risico dat op zondag pijn kan doen.

Wie durft de regenkaart te spelen 

In de paddock heerst verdeeldheid. McLaren verwacht dat regen Piastri helpt, terwijl Norris liever een drogere set-up heeft om de banden snel op temperatuur te brengen. Red Bull neigt naar een conservatieve aanpak met lichte regenbias, omdat Verstappen vertrouwt op zijn gevoel in wisselende omstandigheden. 

Interlagos is bovendien een circuit waar regen niet alleen de grip beïnvloedt, maar ook de luchtstroming. Bij nat weer daalt de luchtdichtheid, waardoor vleugels meer downforce genereren dan berekend. Teams die te veel achtervleugel monteren, kunnen daardoor op zondag in de problemen komen met topsnelheid. 

“Een natte zaterdag kan verleidelijk zijn,” zegt voormalig engineer Rob Smedley. “Maar het kampioenschap wordt op zondag beslist. Wie daar te veel inlevert, betaalt de prijs.” 

Safety-car en in-lapvensters 

De regenverwachting verhoogt ook de kans op safety-cars, vooral in de sprint. Interlagos kent veel korte acceleraties en compressies, en het afwateringssysteem is grillig. Een spin in de Senna-S of een stilgevallen auto in bocht 4 kan de hele strategie omgooien. 

Bij een safety-car is het in-lapmoment cruciaal: het verschil tussen binnenkomen en blijven rijden kan door de korte ronde maar drie seconden bedragen. Teams oefenen daarom verschillende scenario’s in de simulator, inclusief de kans op een dubbele stop als de race overgaat van nat naar droog. 

Mercedes en Red Bull hebben daar ervaring mee; zij wisten in eerdere jaren juist te winnen door snel te schakelen tussen compounds. Teams met minder reactievermogen, zoals Alpine of Sauber, lopen het risico kostbare tijd te verliezen. 

De gok van kampioenen 

Interlagos is berucht om zijn grilligheid. In 2016 won Hamilton in stromende regen, in 2022 haalde Russell zijn eerste zege in wisselvallig weer. Het circuit beloont lef en timing, niet conservatisme. Toch kiezen de meeste teams dit keer voor berekend risico. 

Voor Verstappen, Norris en Piastri is het een kans om punten te scoren vóór de echte race. Voor de rest van het veld draait het om overleven. De kampioen van dit weekend is niet per se de snelste, maar degene die vrijdagavond het juiste weerbericht durft te geloven.

F1 Nieuws GP Brazilië 2025

Reacties (1)

Login om te reageren
  • da_bartman

    Posts: 6.247

    Geweldig deze schraivert 🤣🤣 Een heel artikel ophangen aan het feit dat parc fermé vanaf het begin van de SQ in gaat maar niet op de hoogte zijn dat Parc fermé na de sprint al weer (tijdelijk) opgeheven wordt.

    • + 0
    • 6 nov 2025 - 13:55

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    15:30 - 16:30

    Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    18:00 - 20:00

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    18:00 - 20:00

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    15:30 - 16:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    18:00 - 20:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    19:00 - 20:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    18:00 - 20:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender
show sidebar