De Formule 1 keert dit weekend terug naar Interlagos, en de meteorologische puzzel lijkt belangrijker dan ooit. De laatste voorspellingen spreken van regen op zaterdag en een grotendeels droge zondag, precies het recept dat teams hoofdbrekens bezorgt in een sprintweekend. De juiste set-upkeuze kan het verschil betekenen tussen een podium en een ramp.

Het weer: natte sprint, droge race

Volgens de meeste weermodellen worden de kwalificatie en de sprintrace getroffen door buien, terwijl de race op zondag waarschijnlijk droog blijft. Temperaturen rond de 24 graden en een vochtige luchtlaag zorgen voor wisselende gripniveaus. Dat maakt Interlagos verraderlijk, vooral omdat teams na de kwalificatie op vrijdag vastzitten aan hun instellingen door het parc fermé-regime.

Een verkeerde gok betekent dus drie dagen met dezelfde afstelling. Wie te veel kiest voor regen, offert snelheid en topsnelheid op voor zondag. Wie op droogte mikt, kan op zaterdag niet aanvallen in natte omstandigheden.

“Je moet eigenlijk twee auto’s bouwen,” grapte een engineer van Aston Martin. “Eentje voor zaterdag, eentje voor zondag. Alleen mag dat niet.”

Parc fermé uitgelegd

In sprintweekends geldt parc fermé al na de kwalificatie op vrijdag, in plaats van na de zaterdagsessie. Dat betekent dat teams nog maar één training en één set-upmoment hebben om hun auto goed te krijgen. Daarna mag er alleen nog aan vleugelstanden en bandenspanning worden gesleuteld.

Het maakt de keuze voor rijhoogte en balans extra gevoelig. Een hogere rijhoogte biedt meer marge bij regen en drempels, maar vermindert downforce in droge omstandigheden. Een lagere stand levert meer grip op in droge lucht, maar vergroot het risico op overstuur als de baan nat is.

Mercedes lijkt voor een tussenoplossing te kiezen. “We mikken op stabiliteit,” zei George Russell. “Beter iets minder snel op zondag dan kansloos op zaterdag.” Ferrari overweegt juist een regenafstelling om Leclerc in de sprint te laten scoren, een risico dat op zondag pijn kan doen.

Wie durft de regenkaart te spelen

In de paddock heerst verdeeldheid. McLaren verwacht dat regen Piastri helpt, terwijl Norris liever een drogere set-up heeft om de banden snel op temperatuur te brengen. Red Bull neigt naar een conservatieve aanpak met lichte regenbias, omdat Verstappen vertrouwt op zijn gevoel in wisselende omstandigheden.

Interlagos is bovendien een circuit waar regen niet alleen de grip beïnvloedt, maar ook de luchtstroming. Bij nat weer daalt de luchtdichtheid, waardoor vleugels meer downforce genereren dan berekend. Teams die te veel achtervleugel monteren, kunnen daardoor op zondag in de problemen komen met topsnelheid.

“Een natte zaterdag kan verleidelijk zijn,” zegt voormalig engineer Rob Smedley. “Maar het kampioenschap wordt op zondag beslist. Wie daar te veel inlevert, betaalt de prijs.”

Safety-car en in-lapvensters

De regenverwachting verhoogt ook de kans op safety-cars, vooral in de sprint. Interlagos kent veel korte acceleraties en compressies, en het afwateringssysteem is grillig. Een spin in de Senna-S of een stilgevallen auto in bocht 4 kan de hele strategie omgooien.

Bij een safety-car is het in-lapmoment cruciaal: het verschil tussen binnenkomen en blijven rijden kan door de korte ronde maar drie seconden bedragen. Teams oefenen daarom verschillende scenario’s in de simulator, inclusief de kans op een dubbele stop als de race overgaat van nat naar droog.

Mercedes en Red Bull hebben daar ervaring mee; zij wisten in eerdere jaren juist te winnen door snel te schakelen tussen compounds. Teams met minder reactievermogen, zoals Alpine of Sauber, lopen het risico kostbare tijd te verliezen.

De gok van kampioenen

Interlagos is berucht om zijn grilligheid. In 2016 won Hamilton in stromende regen, in 2022 haalde Russell zijn eerste zege in wisselvallig weer. Het circuit beloont lef en timing, niet conservatisme. Toch kiezen de meeste teams dit keer voor berekend risico.

Voor Verstappen, Norris en Piastri is het een kans om punten te scoren vóór de echte race. Voor de rest van het veld draait het om overleven. De kampioen van dit weekend is niet per se de snelste, maar degene die vrijdagavond het juiste weerbericht durft te geloven.