Het raceweekend op het circuit van Interlagos staat voor de deur. Morgen staat de mediadag op het programma, en vrijdag gaan de coureurs voor het eerst de baan op. Het belooft een kletsnat weekend te worden, al ziet het weerbeeld er wel iets gunstiger uit dan in eerste instantie de verwachting was.

Op het circuit van Interlagos in Sao Paulo staan de coureurs voor een zware uitdaging. Er wordt een sprintweekend afgewerkt, en dat betekent dat de teams en coureurs geen fout mogen maken. Op vrijdag wordt de sprint kwalificatie afgewerkt, en een dag later rijden de coureurs de sprintrace en de gewone kwalificatie. Het lijkt erop dat dit een flink waterballet gaat worden, terwijl de Grand Prix van zondag waarschijnlijk onder betere omstandigheden wordt verreden.

Hoe begint het weekend?

Volgens de huidige weermodellen zal er op vrijdag slechts een spatje regen vallen. Het wordt op deze dag ongeveer 28 graden Celsius, en de regen lijkt niet tijdens de sessies te vallen. Als het wel gaat regenen, dan zal er tijdens de eerste vrije training en de sprint kwalificatie niet veel water vallen.

Kletsnatte kwalificatie op komst

Op de zaterdag ziet het weerbeeld er heel anders uit. De teams zullen de weerradars goed in de gaten houden, want het lijkt er op dat het de hele dag gaat regenen. De huidige weermodellen voorspellen dat er zo'n 23 millimeter regen gaat vallen, en dat kan er dus voor zorgen dat de sprintrace en de kwalificatie worden verreden op een natte baan. Een ernstige stortbui kan voor extra problemen zorgen, vorig jaar werd de kwalificatie afgeblazen en verplaatst nadat er veel regen viel op de zaterdag.

Droge race?

De Braziliaanse Grand Prix staat op zondag op de planning, en het lijkt er vooralsnog op dat er dan veel minder neerslag gaat vallen. Volgens de huidige weermodellen wordt het ongeveer 24 graden Celsius, en zal het vooral in de ochtend gaan regenen. Verder zal de dag waarschijnlijk droog verlopen, al kan het weerbeeld in de komende dagen nog veranderen.