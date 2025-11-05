user icon
Weerupdate Brazilië: Regen bedreigt raceweekend op Interlagos

Weerupdate Brazilië: Regen bedreigt raceweekend op Interlagos
  • Gepubliceerd op 05 nov 2025 17:22
  • comments 12
  • Door: Bob Plaizier

Het raceweekend op het circuit van Interlagos staat voor de deur. Morgen staat de mediadag op het programma, en vrijdag gaan de coureurs voor het eerst de baan op. Het belooft een kletsnat weekend te worden, al ziet het weerbeeld er wel iets gunstiger uit dan in eerste instantie de verwachting was.

Op het circuit van Interlagos in Sao Paulo staan de coureurs voor een zware uitdaging. Er wordt een sprintweekend afgewerkt, en dat betekent dat de teams en coureurs geen fout mogen maken. Op vrijdag wordt de sprint kwalificatie afgewerkt, en een dag later rijden de coureurs de sprintrace en de gewone kwalificatie. Het lijkt erop dat dit een flink waterballet gaat worden, terwijl de Grand Prix van zondag waarschijnlijk onder betere omstandigheden wordt verreden.

Hoe begint het weekend?

Volgens de huidige weermodellen zal er op vrijdag slechts een spatje regen vallen. Het wordt op deze dag ongeveer 28 graden Celsius, en de regen lijkt niet tijdens de sessies te vallen. Als het wel gaat regenen, dan zal er tijdens de eerste vrije training en de sprint kwalificatie niet veel water vallen.

Kletsnatte kwalificatie op komst

Op de zaterdag ziet het weerbeeld er heel anders uit. De teams zullen de weerradars goed in de gaten houden, want het lijkt er op dat het de hele dag gaat regenen. De huidige weermodellen voorspellen dat er zo'n 23 millimeter regen gaat vallen, en dat kan er dus voor zorgen dat de sprintrace en de kwalificatie worden verreden op een natte baan. Een ernstige stortbui kan voor extra problemen zorgen, vorig jaar werd de kwalificatie afgeblazen en verplaatst nadat er veel regen viel op de zaterdag.

Droge race?

De Braziliaanse Grand Prix staat op zondag op de planning, en het lijkt er vooralsnog op dat er dan veel minder neerslag gaat vallen. Volgens de huidige weermodellen wordt het ongeveer 24 graden Celsius, en zal het vooral in de ochtend gaan regenen. Verder zal de dag waarschijnlijk droog verlopen, al kan het weerbeeld in de komende dagen nog veranderen.

Jermaine

Posts: 7.127

Laten we erop hopen, Max lekker voor de winst en dan Norris en Piastri beide een leuke Botteling van de race

  • 1
  • 5 nov 2025 - 18:24
Reacties (12)

  • SennaS

    Posts: 10.739

    Afblazen.
    Het zijn powerboten maar auto’s.

    • + 0
    • 5 nov 2025 - 18:08
    • SennaS

      Posts: 10.739

      ;-)

      • + 0
      • 5 nov 2025 - 18:09
    • schwantz34

      Posts: 41.245

      Zoals gewoonlijk begrijp ik weer geen ene reet van je (schijnbaar grappig bedoelde) post!

      Wtf heeft 21, en Masi hier nu WEER mee te maken dan?

      • + 1
      • 5 nov 2025 - 19:02
  • Jermaine

    Posts: 7.127

    Laten we erop hopen, Max lekker voor de winst en dan Norris en Piastri beide een leuke Botteling van de race

    • + 1
    • 5 nov 2025 - 18:24
    • koppie toe

      Posts: 4.751

      Ik hoop dat de snelste van de dag Fair en square de race wint.

      • + 0
      • 5 nov 2025 - 18:48
  • Larry Perkins

    Posts: 61.248

    Het regent hier weer berichten over het weer...

    • + 0
    • 5 nov 2025 - 19:04
    • Larry Perkins

      Posts: 61.248

      50% kans dat hier vandaag nog een weerbericht verschijnt!

      • + 0
      • 5 nov 2025 - 19:05
    • nr 76

      Posts: 7.109

      Ik zit het nog even na te rekenen, maar ik kom op 50% kans dat we het hier bij laten...

      • + 0
      • 5 nov 2025 - 19:57
  • Natte Slak

    Posts: 443

    Niet

    • + 0
    • 5 nov 2025 - 19:20
    • schwantz34

      Posts: 41.245

      Droge slak? @Natte Slak?

      • + 0
      • 5 nov 2025 - 19:30
    • skibeest

      Posts: 1.929

      Natte Nel

      • + 0
      • 5 nov 2025 - 19:56
    • schwantz34

      Posts: 41.245

      Al is de regenbui nog zo fel, Natte Nel die overtreft hem wel....


      met 2 vingers in de .....

      • + 0
      • 5 nov 2025 - 20:06

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

