Bekijk het aangepaste tijdschema voor de Grand Prix van Brazilië
  • Gepubliceerd op 04 nov 2025 08:11
  • comments 6
  • Door: Bob Plaizier

Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de Grand Prix van Brazilië. Het wordt een druk weekend, want er staat ook weer een sprintrace op het programma. De sessies op het circuit van Interlagos worden op een gunstig moment verreden, want de F1-fans in Nederland kunnen al in de middag voor de buis kruipen.

Na twee raceweekenden waarvoor de F1-fans in Nederland tot diep in de nacht moesten opblijven, is het nu tijd voor een gunstiger tijdschema. Aangezien er weer een sprintrace wordt verreden, staat er op vrijdag slechts één vrije training op het programma. Op de vrijdag moeten de coureurs direct aan de bak, want na de vrije training moet er direct een sprint kwalificatie worden verreden.

Op de zaterdag zullen de coureurs eerst aan de start verschijnen voor de sprintrace. Als deze belangrijke wedstrijd erop zit, moeten de teams en coureurs direct weer aan de bak, want later op de dag staat de kwalificatie op de planning. Aangezien er veel regen wordt verwacht, kan het een zeer spectaculaire dag gaan worden. Op de zondag wordt de Grand Prix verreden, en ook dan kan er een buitje vallen in Sao Paulo.

Starttijden Brazilië (Nederlandse tijd):

Vrijdag 7 november:

Eerste vrije training: 15:30 - 16:30

Sprint kwalificatie: 19:30 - 20:14

Zaterdag 8 november:

Sprintrace: 15:00 -16:00

Kwalificatie: 19:00 - 20:00

Zondag 9 november:

Grand Prix van Brazilië: 18:00

Waar is de Grand Prix van Brazilië te zien in Nederland?

De Formule 1 wordt in Nederland uitgezonden door de streamingdiensten Viaplay en F1 TV Pro. Viaplay heeft besloten om dit weekend met een speciale actie te komen, waardoor de sprint kwalificatie, de sprintrace en de gewone kwalificatie gratis te zien zijn bij Viaplay TV. De Grand Prix van Brazilië is niet gratis te zien op deze zender.

De Duitse zender RTL heeft dit jaar een sublicentie in handen, en maakt deel uit van het basispakket van veel providers. Ze hebben er echter voor gekozen om de Grand Prix van Brazilië niet uit te zenden.

F1 Nieuws GP Brazilië 2025

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Sander

    Posts: 1.535

    Bedankt voor het schema, maar wat is er aan aangepast?

    • + 4
    • 4 nov 2025 - 08:17
  • nr 76

    Posts: 7.106

    Aaargh, net mijn agenda bijgewerkt, is het alweer aangepast....

    • + 1
    • 4 nov 2025 - 09:16
  • Larry Perkins

    Posts: 61.197

    "Na twee raceweekenden waarvoor de F1-fans in Nederland tot diep in de nacht moesten opblijven."

    Tot diep in de nacht opblijven, inderdaad, normaal gesproken begint voor de schrijvert de nacht meteen na Sesamstraat...

    • + 1
    • 4 nov 2025 - 10:11
    • schwantz34

      Posts: 41.231

      Ik zat meer aan de Fabeltjeskrant te denken...

      • + 0
      • 4 nov 2025 - 12:36

