Populaire Sky Sports-commentator slaat F1-race in Bakoe over

De bekende Sky Sports-commentator David Croft is aankomend weekend afwezig bij de Grand Prix van Azerbeidzjan. Croft is normaal gesproken de hoofdcommentator, maar slaat wederom de race in Bakoe over. Sky Sports heeft zijn tijdelijke vervanger al klaar staan in de persoon van Harry Benjamin.
Croft levert al sinds jaar en dag het Formule 1-commentaar bij de Britse zender Sky Sports. Aangezien dit commentaar in veel andere landen wordt gebruikt, en beschikbaar is via F1 TV, is Croft uitgegroeid tot de stem van de Formule 1 voor de huidige generatie. Croft besloot vorig jaar echter dat hij niet langer commentaar zal leveren bij alle races, aangezien de F1-kalender steeds voller en volle begint te raken.
Wie vervangt Croft?
Croft ontbreekt aankomend weekend dan ook bij de Grand Prix van Azerbeidzjan. Eerder dit jaar sloeg hij ook de raceweekenden in Oostenrijk en Emilia Romagna over. De Brit volgt hiermee het voorbeeld van vorig jaar, waar hij ook besloot deze drie races vanaf de bank te kijken.
Net als tijdens de voorgaande races waarbij Croft ontbrak, wordt hij vervangen door Harry Benjamin. Hij is sinds 2022 de hoofdcommentator van BBC Radio 5 en leverde eerder ook commentaar voor bijvoorbeeld de Porsche Supercup en de Formule 3. Hij maakte vorig jaar zijn debuut als Sky-commentator bij de Grand Prix van Emilia-Romagna.
Wie wordt de co-commentator?
Het is nog niet bekend met wie Benjamin de commentaarcabine zal gaan delen in Azerbeidzjan. Normaal gesproken levert oud-coureur Martin Brundle het co-commentaar, maar de ervaren Brit reist niet langer naar alle circuits af. Sky Sports maakte in de afgelopen jaren ook gebruik van onder meer Karun Chandhok, Jenson Button, Anthony Davidson en Nico Rosberg. In Bakoe zal duidelijk worden met wie Benjamin commentaar zal leveren.
In Nederland wordt het commentaar verzorgd door het Viaplay-duo Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.
