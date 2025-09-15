user icon
Populaire Sky Sports-commentator slaat F1-race in Bakoe over

Populaire Sky Sports-commentator slaat F1-race in Bakoe over
  Gepubliceerd op 15 sep 2025 20:04
  12
  • Door: Bob Plaizier

De bekende Sky Sports-commentator David Croft is aankomend weekend afwezig bij de Grand Prix van Azerbeidzjan. Croft is normaal gesproken de hoofdcommentator, maar slaat wederom de race in Bakoe over. Sky Sports heeft zijn tijdelijke vervanger al klaar staan in de persoon van Harry Benjamin.

Croft levert al sinds jaar en dag het Formule 1-commentaar bij de Britse zender Sky Sports. Aangezien dit commentaar in veel andere landen wordt gebruikt, en beschikbaar is via F1 TV, is Croft uitgegroeid tot de stem van de Formule 1 voor de huidige generatie. Croft besloot vorig jaar echter dat hij niet langer commentaar zal leveren bij alle races, aangezien de F1-kalender steeds voller en volle begint te raken.

Wie vervangt Croft?

Croft ontbreekt aankomend weekend dan ook bij de Grand Prix van Azerbeidzjan. Eerder dit jaar sloeg hij ook de raceweekenden in Oostenrijk en Emilia Romagna over. De Brit volgt hiermee het voorbeeld van vorig jaar, waar hij ook besloot deze drie races vanaf de bank te kijken.

Net als tijdens de voorgaande races waarbij Croft ontbrak, wordt hij vervangen door Harry Benjamin. Hij is sinds 2022 de hoofdcommentator van BBC Radio 5 en leverde eerder ook commentaar voor bijvoorbeeld de Porsche Supercup en de Formule 3. Hij maakte vorig jaar zijn debuut als Sky-commentator bij de Grand Prix van Emilia-Romagna.

Wie wordt de co-commentator?

Het is nog niet bekend met wie Benjamin de commentaarcabine zal gaan delen in Azerbeidzjan. Normaal gesproken levert oud-coureur Martin Brundle het co-commentaar, maar de ervaren Brit reist niet langer naar alle circuits af. Sky Sports maakte in de afgelopen jaren ook gebruik van onder meer Karun Chandhok, Jenson Button, Anthony Davidson en Nico Rosberg. In Bakoe zal duidelijk worden met wie Benjamin commentaar zal leveren. 

In Nederland wordt het commentaar verzorgd door het Viaplay-duo Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

Reacties (12)

  • Larry Perkins

    Posts: 59.876

    Louis Dekker heeft ook belooft niet naar Bakoe te gaan...

    "Louis wie?"
    "Louis Dekker, de kluns van de NOS."
    "Oh, die loser!"

    • + 0
    • 15 sep 2025 - 20:28
    • Patrick_St

      Posts: 6.000

      Toch is zijn boek een aanrader!

      • + 0
      • 15 sep 2025 - 21:55
    • Larry Perkins

      Posts: 59.876

      Titel van het boek?

      • + 0
      • 15 sep 2025 - 22:37
    • schwantz34

      Posts: 40.851

      Patrick_St Om de open haard mee aan te steken zeker? Die gast heeft maar zelden tot nooit iets positief over Max gezegd, en is na Sjors de grootste matennaaier van de hele F1!

      • + 0
      • 15 sep 2025 - 22:37
    • Patrick_St

      Posts: 6.000

      De ideale lijn: Een andere blik op de Formule 1

      • + 0
      • 15 sep 2025 - 22:38
    • Larry Perkins

      Posts: 59.876

      Zie dat je een stuk van het boek kunt lezen op:

      www(.)google(.)nl/books/edition/De_ideale_lijn/XJBYEQAAQBAJ?hl=nl&gbpv=1&pg=PT4&printsec=frontcover

      * haakjes verwijderen

      • + 0
      • 15 sep 2025 - 23:02
  • Pietje Bell

    Posts: 30.955

    Misschien hebben jullie dit al gezien, maar dit is zo leuk om te zien.
    David Coulthard kan er nog even tussen komen, maar Joylon Palmer geeft het op.
    Alex Jacques:

    www.instagram.com/p/DOYeHO6Agfc/

    • + 0
    • 15 sep 2025 - 20:44
    • da_bartman

      Posts: 6.091

      Palmer gaat bijna dood van ellende . Hij komt er maar niet tussen en hij heeft maar een zinnetje die hij zooooo graag wil zeggen ; " Max will get a penalty for that"

      • + 0
      • 15 sep 2025 - 22:22
    • Larry Perkins

      Posts: 59.876

      Lol, Palmer is het vijfde wiel aan de wagen en zit er enkel bij om na afloop de lege mokken af te wassen en het licht uit te doen...

      • + 0
      • 15 sep 2025 - 22:36
    • schwantz34

      Posts: 40.851

      Op dat eiland op de overkant na, noemen ze hem overal ter wereld Joylon Pahahalmer!

      • + 0
      • 15 sep 2025 - 22:41
  • Avb1

    Posts: 94

    Oh zo hard werk achter de microfoon zitten en je favoriete sport bekijken??

    • + 0
    • 15 sep 2025 - 22:40
    • schwantz34

      Posts: 40.851

      Crofty is in de afgelopen jaren in extreem rap tempo moeier, Ouw-er, en sjagerijniger dan ooit tevoren geworden sinds zijn Britse oogappel Hamilton geen deuk meer in een pakkie boter weet te rijden...

      • + 0
      • 15 sep 2025 - 22:52

