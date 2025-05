"Formule 1-teams vrezen voor kletsnatte chaos in Monaco"

De iconische Grand Prix van Monaco staat aankomend weekend op het programma. Het is een parel op de Formule 1-kalender, en het weer kan voor nog meer chaos zorgen. De kans op een regenbuitje tijdens het raceweekend is in ieder geval niet uitgesloten.

De race in de straten van Monaco is de tweede van de huidige triple header. Afgelopen weekend werd er in het zonnetje in Imola gereden, en de vraag is hoe het weer er in Monaco uitziet. Het krappe stratencircuit vormt immers al een enorme uitdaging voor de coureurs, maar als er een buitje valt, wordt het allemaal nog zwaarder.

Prima omstandigheden

Op dinsdag regende het hard in de omgeving van Monaco. Het weerbeeld zal in de loop van deze week iets gaan veranderen. Op vrijdag worden de eerste en de tweede vrije training verreden, en het lijkt dan droog te blijven. In de namiddag kan het kort gaan druppelen, maar verder valt het mee. Het wordt ongeveer 19 graden Celsius, en er zal een zachte wind staan.

Waterballet op komst?

Op de zaterdag worden de derde vrije training en de kwalificatie verreden. Volgens de huidige weermodellen wordt het ongeveer 18 graden Celsius, maar is er wel een grotere kans op neerslag. In de middag kan er een buitje gaan vallen, en de kans is dus aanwezig dat het een natte kwalificatie gaat worden. Dit kan voor veel spektakel gaan zorgen, en mogelijk ook voor een aantal verrassingen.

Droge race

Op de zondag wordt de Grand Prix verreden, en het weerbeeld ziet er weer heel erg anders uit. Het wordt maximaal 21 graden Celsius, en de kans op regen is zeer laag. Een droge Grand Prix kan nog steeds voor spektakel gaan zorgen, al kunnen de weermodellen in de komende dagen nog flink gaan veranderen. De teams zullen de weerradar dus goed in de gaten blijven houden.