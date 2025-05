Formule 1 kondigt vreemde deal met Mickey Mouse aan

De Formule 1 heeft een nieuwe opmerkelijke samenwerking aangekondigd. Ze willen zich meer op een jonger publiek gaan focussen, en ze gaan in zee met Disney. Ze kondigen een actie aan met een programma van het wereldberoemde Mickey Mouse.

Uit onderzoek van de Formule 1 blijkt dat er steeds meer jonge mensen de sport zijn gaan volgen. Ze stellen dat meer dan vier miljoen kinderen tussen de acht en twaalf de sport actief volgen in Europa en de Verenigde Staten. Daarnaast zien ze een groei van fans onder de 25 jaar op TikTok en Instagram. Om het nieuwe publiek beter te kunnen bereiken, is er nu een deal aangekondigd met Disney.

Wat de deal precies gaat inhouden, is nog redelijk onbekend. Het zal gaan om een samenwerking met Mickey and Friends, waarbij het wereldberoemde karakter Mickey Mouse een belangrijke rol speelt. In de komende maanden zal de Formule 1 op sociale media meer gaan delen over de deal. In 2026 zal de samenwerking van start gaan.

Werelden aan elkaar introduceren

Bij de FOM zijn ze heel erg trots op deze deal. Chief Commercial Officer Emily Prazer spreekt zich trots uit in het persbericht: "Onze samenwerking met Disney belooft een fantastische ervaring te worden, omdat we de wereld van Mickey and Friend aan onze fans introduceren, en andersom."

"Het past perfect bij onze strategie om buiten de sportwereld te treden en een bredere consumentenmarkt te betreden, en in ruil daarvoor introduceren we Disney aan onze 280 miljoen fans wereldwijd."

Fantastische match

Een samenwerking tussen de topsport van de Formule 1 en de tekenfilmserie klinkt ietwat vreemd, maar Prazer ziet het anders: "Het is een fantastische match, aangezien beide merken bekend staan om het verleggen van grenzen en het brengen van entertainment en spanning naar miljoenen mensen. Ik kan niet wachten om te zien wat onze teams op het circuit en daarbuiten gaan bedenken."