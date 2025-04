Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de Saoedische Grand Prix. Op het circuit van Jeddah wordt het weer een belangrijk weekend. Een regenbuitje lijkt uitgesloten, het wordt waarschijnlijk een zeer warm weekend in het Midden-Oosten.

De Saoedische Grand Prix van aankomend weekend is de laatste race van de eerste triple header van het seizoen. Op het circuit van Jeddah wordt het een lastig weekend, want de muren staan enorm dicht bij op deze baan. De teams en de coureurs zullen zoals altijd de weermodellen in de gaten houden. Het gaat niet regenen in Jeddah, maar dat betekent niet dat het weer geen rol zal spelen in het weekend.

Hete trainingen

Op vrijdag worden de eerste twee vrije trainingen van het raceweekend verreden. Het wordt bloedheet in Jeddah, en dat kan een rol gaan spelen. Het wordt overdag zo'n 32 graden Celsius. De tweede vrije training zal worden verreden in de avonduren, maar ook dan is het warm. Het wordt dan ongeveer 30 graden Celsius en volgens de huidige weermodellen zal er een luchtvochtigheid zijn van 45 procent. Voor de coureurs vormt dit dus een zeer grote uitdaging.

Warme kwalificatie

Op de zaterdag gaat het raceweekend verder met de derde vrije training en de zeer belangrijke kwalificatie. Overdag wordt het volgens de huidige weermodellen weer zeer heet. Het lijkt erop dat de temperatuur kan gaan oplopen naar zo'n 34 graden Celsius. In de avonduren zal het weer zo'n 30 graden Celsius worden, en dat betekent dat de coureurs er een extra uitdaging bij hebben in de kwalificatie. Het wordt voor hen dus belangrijk om de concentratie vast te houden.

Raceday

De Saoedische Grand Prix wordt aankomende zondag verreden. Ook dan wordt het waarschijnlijk zeer warm in Jeddah. Volgens de huidige weermodellen wordt het overdag zo'n 35 graden Celsius, en zal de temperatuur in de avond iets lager liggen. Dat betekent dat de omstandigheden zeer zwaar zullen zijn, en dat zorgt voor een extra uitdaging voor de teams en de coureurs.