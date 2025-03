In Australië werd afgelopen weekend het nieuwe Formule 1-seizoen afgetrapt. Direct na de race in Melbourne stapte iedereen weer in het vliegtuig, want aankomend weekend staat de race in China op het programma. Maar vooralsnog loopt men tegen flinke logistieke problemen aan.

Direct na een Grand Prix ontstaat er altijd een flinke volksverhuizing. Teams beginnen vrijwel direct met het inpakken van de spullen, terwijl veel andere zaken allang onderweg zijn naar de volgende locatie. Normaal gesproken gaat dit foutloos, maar nu zijn er problemen. Het lijkt we namelijk sterk op dat er veel vracht nog moet arriveren in China. Dit levert problemen op voor een aantal teams.

Pirelli

Autosportfederatie FIA meldt in een document dat bandenleverancier Pirelli kampt met logistieke problemen. Hierdoor arriveert de vracht later dan verwacht in Shanghai. Dit betekent dat de curfew voor de woensdag is aangepast voor de teams. Normaal gesproken mogen de teams 5,5 uur aan de auto's sleutelen op de woensdag, maar dat is nu verlengd met een halfuurtje. Dit halfuur mag echter alleen worden gebruikt voor het voorbereiden van de banden, aangezien de materialen van Pirelli later aankomen op het circuit.

Auto's ontbreken

Het lijkt er echter op dat niet alleen Pirelli, maar ook de teams zijn getroffen door logistieke problemen. Fotograaf Kimi Illman meldt op Instagram dat technische problemen met vliegtuigen ervoor zorgen dat een aantal teams nog wachten op hun auto's. Het gaat volgens Illman om de teams van Red Bull, Mercedes, McLaren en Aston Martin. Het is de verwachting dat hun spullen later vandaag zullen arriveren in de paddock op het circuit van Shanghai. Dit levert deze teams vertraging op bij de voorbereiding op het raceweekend.

Sprintweekend

Andere teams zouden ook tegen problemen zijn aangelopen. In deze gevallen zou nog niet al het materiaal zijn gearriveerd op het circuit. Voor de teams is dit een flinke tegenvaller aan het begin van het raceweekend. Ze krijgen het druk, aangezien er dit weekend weer wordt gewerkt met een sprintformat. Dat betekent dat ze op vrijdag al klaar moeten zijn voor de intensieve sprintkwalificatie.