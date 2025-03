Iconische pose van Russell maakt comeback in F1-intro

Vlak voor de start van het nieuwe seizoen heeft de Formule 1 langverwachte beelden met de buitenwereld gedeeld. Vanaf morgen barst het spektakel immers weer los, en daar hoort een nieuwe intro bij. De sport heeft deze gloednieuwe intro nu met de buitenwereld gedeeld.

Sinds een aantal jaren begint elke uitzending van een sessie met de officiële introvideo van de Formule 1. Binnen ongeveer een minuut worden alle coureurs aan het publiek voorgesteld. Het oogt altijd zeer futuristisch, en de beelden worden getoond terwijl op de achtergrond de officiële tune van de Formule 1 klinkt. In een korte tijd is het uitgegroeid tot een iconisch deuntje, en fans kijken altijd verlangend uit naar de video.

Verstappen

De Formule 1 heeft de nieuwe intro nu met de buitenwereld gedeeld. Alle twintig coureurs komen voorbij rollen, ditmaal vooral op volgorde van team. Het begint bij Sauber-nieuweling Gabriel Bortoleto, en de intro eindigt met regerend wereldkampioen Max Verstappen. De wereldkampioen is veel later te zien dan zijn teamgenoot Liam Lawson, aangezien Red Bull vorig jaar slechts op de derde plaats eindigde in het constructeurskampioenschap.

Lachen met Russell

Ook alle rookies zijn te zien in de video. Verder is het de eerste keer dat Lewis Hamilton in het scharlakenrood te zien is in de introductie. De intro zorgde in de afgelopen jaren regelmatig voor veel hilariteit onder de fans op sociale media. Het regende regelmatig memes, die ontstonden door de soms ietwat vreemde poses die de coureurs aannemen. Een paar jaar terug besloot Mercedes-coureur George Russell te poseren als een soort T. Dit fragment zorgde voor veel hilariteit, en Russell kon hier zelf hartelijk om lachen.

Russell heeft geluisterd naar de fans, want de T-pose is terug. Zijn actie gaat direct het internet over, al was het eerder al aangekondigd door de Brit. De nieuwe introductie is nu te zien op de sociale media, en hij zal debuteren in de livefeed tijdens de eerste vrije training in Australië. Voor de Nederlandse fans wordt dat een vroegertje, want deze sessie begint om 02:30 lokale tijd.