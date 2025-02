Nieuw Ziggo-programma Olav Mol blijkt kijkcijferflop

Sportzender Ziggo Sport zond in de afgelopen weken een nieuw autosportprogramma uit. In 'Langs de Vangrails' interviewt commentator Olav Mol prominenten uit de autosport. Alhoewel de namen van de gasten groot zijn, kijken er amper mensen naar de show.

Ziggo Sport zond tot en met 2021 de Formule 1 uit. Mol gaf het commentaar, en bleef bij de zender betrokken toen ze de uitzendrechten verloren aan Viaplay. Mol schoof regelmatig aan in de programma's omtrent de Formule 1, waaronder het Race Café. Hij kreeg begin dit jaar zijn eigen programma: Langs de Vangrails. In dit programma interviewt Mol grote autosportnamen, tot nu toe zijn Jan Lammers, Emerson Fittipaldi en Arie Luyendyk te gast geweest.

Weinig kijker

De show is ambitieus, maar het trekt weinig kijkers. Sterker nog, er kijken amper mensen naar. Uit de cijfers van het Nationaal Media Onderzoek blijkt dat de uitzending met Fittipaldi op 24 januari weinig kijkers trok. In totaal keken er slechts 72.000 mensen minimaal één minuut naar het programma. Gemiddeld keken er 15.000 mensen tegelijk naar het programma, wat zorgt voor een marktaandeel van slechts 0,5 procent. De uitzending met Fittipaldi staat ook op het YouTube-kanaal van Ziggo Sport, maar hier hebben slechts 13.000 mensen naar gekeken.

Vertrek van grote namen

Het zijn pijnlijke cijfers voor Ziggo, en het is een nieuwe klap voor hun autosportprogrammering. Eind vorig jaar werd duidelijk dat presentator Rob Kamphues en analist Robert Doornbos de zender gingen verlaten. Kamphues stapt over naar grote concurrent Viaplay, terwijl Doornbos met zijn gezin naar de Verenigde Arabische Emiraten is verhuisd. De cijfers van het programma van Mol zijn dan ook teleurstellend. Toch was de show één van de beste bekeken Ziggo-programma's van die dag. Daarnaast beschikt Ziggo over twee kanalen: eentje voor Ziggo-abonnees en eentje voor klanten bij andere aanbieders. Dat betekent dat er waarschijnlijk wel iets meer mensen hebben gekeken.