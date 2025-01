FIA wil met nieuwe afdeling voor professionelere organisatie zorgen

Autosportfederatie FIA heeft in de afgelopen maanden veel kritiek ontvangen. Het ging vooral over de stewards en hun beslissingen. Veel coureurs vroegen om verandering, en de FIA stelde dat ze een nieuwe officialsafdeling gaan oprichten. Volgens Nikolas Tombazis moet dit voor een professioneler bestuursorgaan zorgen.

De FIA ligt al langer onder vuur. Er spelen meerdere zaken, maar het ging vooral vaak over de inconsistente beslissingen. In september kondigde de autosportfederatie een grote verandering aan, want ze gaan een nieuwe officialsafdeling oprichten. Dit moet het bestuursorgaan helpen bij het opleiden van officials voor alle autosportactiviteiten die onder de FIA vallen. De FIA hoopt dat deze afdeling de toekomstige generatie officials gaat opleiden.

Professioneler bestuursorgaan

FIA-kopstuk Nikolas Tombazis hoopt dat deze stap voor verbeteringen gaat zorgen. Tombazis stelt dat de opleiding voor een professioneler bestuursorgaan gaan zorgen, zodat ze minder afhankelijk zijn van vrijwilligers. Bij Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Het wordt waarschijnlijk een beetje oneerlijk om erop te vertrouwen dat mensen het uit goede wil doen, en dat is wat nu het geval is. We willen naar een professioneler bestuursorgaan toewerken in de toekomst. Dat is niet om vrijwilligers uit te sluiten, maar het is om een orgaan te hebben dat de maandagochtend na een race kan besteden aan het analyseren van elke beslissing, om er zeker van te zijn dat het op de juiste manier tot stand is gekomen, om te kijken wat er verbeterd kan worden."

Algemene doel

Tombazis legt uit deze ontwikkelingen voor nog veel zaken moeten zorgen. Het FIA-kopstuk gaat verder met zijn verhaal: "Dat zal worden gecombineerd met een krachtiger remote centre, waar meer toezicht zal worden gehouden op allerlei overtredingen, en dat alles zal aan elkaar worden gekoppeld. Dat is het algemene doel. Uiteindelijk zal de officialsafdeling een bredere pool van mensen beschikbaar maken en ervoor zorgen dat ze meer tijd hebben om alles te analyseren. Voor alle duidelijkheid, dat is zonder iets af te doen aan de groep die we nu hebben, die zeer ervaren is en al twintig jaar in dienst."