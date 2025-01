Nürburgring ziet F1-comeback niet zitten

De Formule 1-kalender zal in de komende jaren flink gaan veranderen. Meerdere landen, steden en circuits azen op een plekje op de kalender, en er zal een roulatiesysteem worden ingesteld. Een terugkeer van de Duitse Grand Prix werd als een mogelijkheid gezien, maar bij de Nürburgring zien ze dat niet zitten.

De Duitse Grand Prix was jarenlang een vaste bewoner van de Formule 1-kalender. De races werden afwisselend verreden op de Nürburgring en de Hockenheimring. In 2019 werd in Hockenheim de voorlopig laatste Duitse Grand Prix verreden. De spectaculaire race werd gewonnen door Max Verstappen, maar keerde daarna niet meer terug. De Nürburgring deed dat in het coronaseizoen van 2020 nog wel, maar dat was slechts eenmalig.

Audi

In de afgelopen weken werd er weer gesproken over een mogelijke terugkeer. De Belgische Grand Prix verlengde het contract, maar zal over een aantal jaar wel gaan rouleren met andere races. Het is nog niet duidelijk welke circuits de FOM hiervoor op het oog heeft. Sommigen wezen Duitsland aan, want vanaf volgend jaar zijn er twee fabrieksteams actief onder de Duitse vlag. Mercedes krijgt dan immers gezelschap van Audi.

Onhaalbaar

De komst van Audi zou echter niet goed genoeg zijn voor de terugkeer van de Nürburgring. Economisch gezien is het simpelweg de moeite niet waard. De kans is groot dat de Grand Prix dan verliesgevend gaat zijn, en de kosten zouden dan moeten worden gedekt via de kaartenverkoop. Nürburgring-woordvoerder Alexander Gerhard bevestigt dat bij de Duitse tak van Sky Sports: "Om die redenen is het project voor ons als privébedrijf niet haalbaar. Sinds de laatste gesprekken van ruim een jaar geleden, hebben er geen verdere vergaderingen plaatsgevonden met de organisatie van deze klasse." Voorlopig lijkt een comeback van de Duitse Grand Prix er dus niet in te zitten.