Racing Bulls begrijpt kritiek op Red Bull-samenwerking niet

Het team van Racing Bulls gaat vanaf dit jaar nog iets nauwer samenwerken met zusterteam Red Bull. Het zorgde vorig jaar al voor de nodige ophef. Laurent Mekies begrijpt er helemaal niets van, en stelt dat de regels die dit mogelijk maken al vele jaren bestaan.

Racing Bulls en Red Bull Racing hebben dezelfde eigenaar. Het Italiaanse Racing Bulls geldt als een soort opleidingsploeg voor het grote Red Bull. De twee teams zijn in de afgelopen jaren iets nauwer gaan samenwerken. Vanaf dit jaar rijden ze niet alleen met dezelfde krachtbronnen, maar gaat Racing Bulls ook gebruik maken van de versnellingsbak, voorwielophanging en achterwielophanging van Red Bull.

Geen nieuwe regel

Andere teams plaatsten vorig jaar al een aantal keren vraagtekens bij deze samenwerking. Racing Bulls-teambaas Laurent Mekies kan helemaal niets met deze speculatie, zo laat hij weten aan Motorsport.com: "Begin vorig jaar was er een soort hype, ik denk dat mensen het idee hadden dat er iets magisch zou gebeuren als iemand een versnellingsbak en een ophanging gaat gebruiken. Het is geen nieuwe regel. Het kan al vijftien jaar, en je hebt nog nooit gezien dat mensen die onderdelen van iemand anders gebruiken ineens om de titel vechten, het is nooit gebeurd."

Lobbyen

Mekies heeft dan ook besloten om zijn schouders op te halen over de kritische houding van de andere teams. De teambaas gaat verder met zijn verhaal: "Het is wat het is. Lobbyen is een onderdeel van de Formule 1, maar ik denk dat de realiteit op de grid is dat het meer is dan ooit. Je had de top vier van de teams en daarna de rest van de wereld. Ik denk dat de onderdelen die we mogen delen vooral daarom bestaan, dan kan je voorkomen dat je een divisie één en een divisie twee hebt, en dat we met twintig auto's kunnen vechten in een competitief veld. Vanuit dat standpunt is er niet veranderd."