Formule 1-fotograaf Peter van Egmond overleden

Triest nieuws uit de wereld der Formule 1: de Nederlandse Formule 1-fotograaf Peter van Egmond is op donderdag 2 januari overleden. Eind vorig jaar werd bekend dat de geliefde fotograaf ongeneeslijk ziek was. Hij werd 68 jaar.

Peter van Egmond werkte decennia lang in de Formule 1 en heeft meerdere wereldkampioenen door zijn lens aanschouwd. De Nederlander was jarenlang vast onderdeel van de Formule 1-paddock en was bij meer dan 550 races actief als fotograaf. Recent was de Veenendaler werkzaam voor Red Bull om onder meer foto's van Max Verstappen te schieten, maar ook om de geheimen van de bolides van de concurrenten van Red Bull vast te leggen op beeld.

De alom geliefde fotograaf maakte in 2024 echter bekend dat hij ongeneeslijk ziek was. Hij had kanker en was uitbehandeld. Hierdoor kon hij het afgelopen seizoen ook niet meer werken. Hij bezocht nog wel de Grand Prix van Brazilië. Alsof het zo moest zijn, wist Verstappen na een magistrale inhaalrace vanaf P17 te winnen. Nadien zou hij niet meer terugkeren op een Formule 1-circuit.

Vandaag werd bekend dat Van Egmond gisteren overleden is. Hij is 68 jaar oud geworden. GPToday.net wenst zijn familie en andere naasten van Van Egmond veel sterkte.