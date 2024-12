Red Bull Racing maakt line-up voor F1 Academy-seizoen 2025 compleet

Red Bull Racing heeft de line-up voor het F1 Academy-seizoen 2025 compleet gemaakt. Alisha Palmowski heeft zich aangesloten bij het Red Bull Racing Pepe Jeans Academy Programme en zal gaan racen voor het team van Campos.

Het F1 Academy-seizoen 2025 werd in Abu Dhabi afgesloten. Abbi Pulling kroonde zich, nadat ze eerder die week door de toevoeging van een extra nog onttroond was, tot kampioene van de serie die exclusief voor vrouwen is. De Britse pakte op de vrijdagavond al de titel door alle drie de pole positions op haar naam te schrijven. Hierdoor verzamelde ze zes punten (voor elke pole krijg je twee punten in de F1 Academy) en kon ze met nog drie races te gaan niet meer ingehaald worden door Mercedes-junior Doriane Pin.

Inmiddels zijn de teams alweer gericht op volgend seizoen. In 2025 zal de grid van de serie voor vrouwen uitgebreid worden met drie bolides. Dit jaar stonden Prema, MP Motorsport, Rodin Carlin, Campos Racing en ART Grand Prix elk met drie bolides op de grid en volgend jaar zal Hitech ook gaan deelnemen aan de F1 Academy waardoor er achttien bolides op de grid zullen staan.

Palmowski sluit zich aan bij Red Bull Racing

De grid voor 2025 begint inmiddels ook steeds meer vorm te krijgen. Er waren al zeven rijders aangekondigd voor volgend jaar en daar is nu een achtste bijgekomen. Alisha Palmowski heeft zich namelijk aangesloten bij het Red Bull Racing Pepe Jeans Academy Programma, waardoor de line-up van Red Bull Racing voor de F1 Academy voor volgend jaar compleet is. Naast de Britse coureur maken ook Chloe Chambers en Rafaela Ferreira deel uit van het Red Bull Academy Programme. Chambers wordt namelijk gesteund door Red Bull Ford en Ferreira door VCARB. Alle drie de coureurs zullen ook nog eens voor hetzelfde team gaan racen, namelijk voor Campos Racing.

Palmowski zal echter niet haar F1 Academy-debuut maken in 2025. Ze kreeg namelijk in 2024 al een wildcard voor de races in Qatar. Ze reeds uiteindelijk slechts één race, omdat de tweede werd gecanceld na een zware crash van Petr Brecka in de Porsche Carrera Cup Middle East. Tijdens die eerste en uiteindelijk dus ook enige race maakte Palmowski wel indruk door bij haar debuut als vijfde over de finish te komen.

Red Bull neemt afscheid van Al Qubaisi

Tegelijkertijd neemt Red Bull afscheid van Hamda Al Qubaisi. De coureur uit de Verenigde Arabische Emiraten rijdt sinds 2023 in de F1 Academy en kreeg sinds 2024 steun van Red Bull Racing. Ze zal het Red Bull Racing Pepe Jeans Academy-programma nu echter gaan verlaten. Afgelopen seizoen reed zij alweer haar tweede jaar in de F1 Academy en coureurs mogen maximaal twee seizoenen deelnemen aan de F1 Academy, voordat ze naar de volgende fase van hun carrière gaan.