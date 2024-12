Officieel: Grand Prix van China tot en met 2030 op F1-kalender

De Formule 1 heeft aangekondigd dat het contract van de Grand Prix van China verlengd is met vijf jaar. Hierdoor zal de race op het Shanghai International Circuit minimaal tot en met 2030 op de Formule 1-kalender staan.

Het Formule 1-circus reist al sinds 2004 af naar Shanghai waar de Grand Prix van China sindsdien wordt afgewerkt op het Shanghai International Circuit. Na de editie van 2019 kon de race echter meerdere jaren niet afgewerkt worden vanwege de coronapandemie, en dat zorgde ervoor dat toekomst van de Grand Prix van China niet zeker was.

Dit jaar keerde de Formule 1 echter weer terug naar het Shanghai International Circuit, en dat zal de koningsklasse de komende jaren blijven doen. Het in 2025 aflopende contract van de race in Shanghai is namelijk met vijf jaar verlengd, waardoor de race tot en met 2030 op de F1-kalender zal staan.