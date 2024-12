Milieuclubs blij met vertrek Dutch GP: "Dat is toch achterhaald?"

De organisatie van de Grand Prix in Zandvoort maakte eerder vandaag bekend dat ze van de Formule 1-kalender gaan verdwijnen. In 2026 wordt de laatste race in de Noord-Hollandse duinen verreden. Vanuit de racewereld klonken veel teleurgestelde reacties, maar milieuclubs zijn juist blij.

Sinds 2021 rijdt de Formule 1 weer op het iconische circuit in Zandvoort. De fans, coureurs en teams waren direct enthousiast over het evenement, maar niet iedereen was positief. Verschillende milieuclubs probeerden via de rechter tegen te houden dat er werd geracet in Zandvoort. Ze vingen echter bot, waardoor er gewoon mocht worden gereden in Zandvoort. Wel bleven ze kritisch en er werden ook demonstraties gehouden rondom de Grand Prix.

De milieuclubs reageren nu dan ook enthousiast op het nieuws vanuit Zandvoort. Voorzitter Johan Vollenbroek van Mobilisation for the Environment (MOB) wordt geciteerd door NH Nieuws: "Al dat gejakker op benzine met die bolides, dat is toch achterhaald?" Directeur Marc Janssen van Stichting Duinbehoud is het helemaal met Vollenbroek eens, ook hij wordt geciteerd door NH Nieuws: "Het is goed nieuws dat één van de grootste publiektrekkers van het circuit komt te vervallen. We hebben vaak zaken verloren met het argument dat het maatschappelijk belang van een Grand Prix groot was, dat valt nu wel weg. We willen nu in overleg met de provincie om de milieuvergunningen voor het circuit aan te scherpen."