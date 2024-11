Organisator Monaco schetst donker toekomst beeld voor Europese races

De Grand Prix van Monaco zal voorlopig niet van de kalender verdwijnen. De organisatie van de autosportklassieker verlengde vorige week het contract met de Formule 1. Michel Boeri is hier enorm trots op, maar hij verwacht wel dat er veel Europese races van de kalender gaan verdwijnen.

De race in Monaco is een klassieker op de Formule 1-kalender. Toch leek het er eventjes op dat de race van de kalender kon verdwijnen. De races zijn er immers regelmatig saai en er kan weinig worden ingehaald. Toch tekende ze een nieuwe deal waardoor ze nu tot en met 2031 op de Formule 1-kalender staan. Dit is een grote slag, aangezien er waarschijnlijk veel gaat veranderen in de komende jaren.

In Monaco zijn ze dan ook enorm trots. De president van de Automobile Club de Monaco Michel Boeri denkt dat hij hiermee iets unieks voor elkaar heeft gekregen. Tegenover Monaco Info schetst hij een donker beeld voor Europese races: "Ten opzichte van de andere Europese Grands Prix hebben we een paar kleine voordelen. Bovenal vindt er geen roulatie plaats. We zullen er elk jaar bij zijn. Er gaan niet alleen veel Europese races verdwijnen, maar degenen die overblijven, moeten afwisselen. Ik denk dat er met de huidige vraag maar twee of drie Grands Prix in Europa overblijven. De interesse zal naar China en andere continenten verschuiven."