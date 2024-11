Mercedes stipt grootste verbeterpunt voor 2025 aan

Het team van Mercedes weet dat het dit jaar vierde gaat worden in het constructeurskampioenschap en kan zich alvast richten op volgend jaar. De Duitse renstal wil de laatste races dan ook gebruiken om een beter inzicht in haar zwakke punten te krijgen. Ze willen zich vooral op één verbeterpunt focussen: de langzame bochten.

Mercedes heeft het in de Formule 1 erg lastig sinds 2022. In dat jaar werden de nieuwe ground effect-reglementen ingevoerd in de koningsklasse en de Zilverpijlen weten maar geen grip te krijgen op deze regels. Hier leek vanaf de Grand Prix van Canada van 2024 verandering in te zijn gekomen. Mercedes introduceerde in Montreal een nieuwe updatepakket, waardoor het vooraan weer mee kon strijden om pole positions en overwinningen. Dit resulteerde in drie overwinningen in de laatste Grands Prix voor de zomerstop, maar na de korte pauze is de renstal uit Brackley weer terug bij af.

Langzame bochten

George Russell en Lewis Hamilton worstelen sindsdien erg met de W15 en wisten slechts één podiumfinish in de laatste zeven races bij elkaar te rijden. Ondanks enkele nieuwe updates bleven goede prestaties uit, waardoor Mercedes de laatste drie races van dit jaar kan gebruiken om de zwakke punten te verbeteren met het oog op 2025. Technisch directeur Andrew Shovlin stipt het grootste verbeterpunt aan: "We zijn vooral erg zwak in bochten met lage snelheid, met name de bochten waar de ene bocht snel op de andere volgt. De auto draait veel en dat is een zwakte waar we aan moeten werken", legt de Brit in de São Paulo Grand Prix race debrief van Mercedes. "We hadden niet verwacht dat het updatepakket [van Austin, red.] dat zou verbeteren. We hadden alleen verwacht dat dit de basisprestaties van de auto zou verbeteren. Wat we hebben gezien, hebben we er vertrouwen in dat het doet wat verwacht werd."

"Moeten een aantal basisprincipes onder de knie krijgen"

Toch is Mercedes er nog niet voor 2025, want het team zal een aantal basisprincipes van de auto nog steeds beter onder de knie moeten krijgen, stelt Shovlin. "We zijn er echter ook van overtuigd dat we een aantal basisprincipes in deze auto onder de knie moeten krijgen om ze bij de W16 te kunnen oplossen. Daar zijn we nu heel druk mee. Hopelijk kunnen we in de winter de juiste veranderingen doorvoeren, zodat we volgend jaar niet meer met deze zwakke punten te maken hebben", legt de technisch directeur van de Zilverpijlen uit, die aangeeft dat Mercedes de laatste races alvast wil gaan gebruiken om enkele problemen op te lossen voor de W16.

"De grote focus in deze resterende races voor ons is leren wat we kunnen. We zitten in een positie in het kampioenschap waarin we niet voor ons kunnen strijden. Het is zeer onwaarschijnlijk dat we een uitdaging van achteren zullen zien", doelt de Brit op de enorme voorsprong van Mercedes in het constructeurskampioenschap op nummer vijf Aston Martin. "Onze focus is daardoor sterk verschoven naar het leren wat we dit jaar nodig hebben zodat we dat volgend jaar toe kunnen passen. Op die manier hopen we de problemen het hoofd te kunnen bieden."