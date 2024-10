FIA kort DRS-zone in voor GP van Mexico

De FIA heeft voorafgaand aan het raceweekend in Mexico een aanpassing doorgevoerd aan het Autódromo Hermanos Rodríguez: de DRS-zone richting bocht één is met 75 meter ingekort. Bovendien heeft de organisatie van de Mexicaanse GP het gedeelte tussen bocht twaalf en vijftien opnieuw laten asfalteren.

Het Formule 1-circus strijkt dit weekend neer in Mexico-Stad, waar de twintigste Grand Prix van 2024 verreden zal gaan worden. Het circuit waarop de coureurs dit weekend wiel-aan-wiel zullen gaan racen, is het Autódromo Hermanos Rodríguez, dat dit weekend alweer voor de 24e keer een Formule 1 Grand Prix organiseert. Het circuit in Mexico-Stad is een zeer divers baantje met lange rechte stukken, snelle S-bochten en langzame doordraaiers, maar staat voornamelijk bekend als een circuit waarop goed ingehaald kan worden. Vooral de eerste sector, die bestaat uit drie bochten en twee lange, rechte stukken, biedt veel mogelijkheden op een inhaalactie.

Volgens de FIA was het inhalen op het rechte stuk richting bocht één zelfs té makkelijk voor de coureurs, waardoor de DRS-zone dit jaar behoorlijk is ingekort. In 2023 mochten de rijders 165 meter na bocht zeventien (de laatste bocht van het circuit in Mexico-Stad) hun DRS activeren, dat is dit jaar 240 meter na bocht zeventien. Dat komt erop neer dat de coureurs hun dRS dit jaar 75 meter verder pas hun DRS mogen activeren. Het zal door de enorme lengte van het rechte stuk (1,2 kilometer) nog altijd mogelijk zijn om een inhaalactie in te kunnen zetten, al zal het voordeel met een opengeklapte achtervleugel wel iets minder groot zijn.

Nieuw asfalt

Naast de ingekorte DRS-zone is er nog een wijziging aan het Mexicaanse circuit doorgevoerd. De organisatie van de Grand Prix van Mexico heeft het gedeelte tussen bocht twaalf en vijftien opnieuw laten asfalteren. Dit is het gedeelte in de derde sector dat door het stadion loopt. Volgens bandenfabrikant Pirelli zal het nieuwe asfalt aan het begin van het weekend vrij weinig grip bieden, doordat de baan nauwelijks wordt gebruikt. In de loop van het weekend zal de evolutie van de baan zeer duidelijk worden, naarmate de auto's harder rijden, stelt de Italiaanse bandenfabrikant in een persbericht.