Norris realistisch na P3: "Hebben niet de snelheid van Ferrari en Max"

Lando Norris is de sprintrace in Austin als derde gefinisht. De McLaren-rijder reed lang op de tweede plaats, maar zag na een remfout Carlos Sainz aan zich voorbijgaan in de laatste raceronde. De Brit, die titelrivaal Verstappen twee punten zag uitlopen, is tevreden met zijn derde plaats, want er zat gewoon niet meer in volgens hem.

Het team van McLaren was de afgelopen weekenden hét dominante team in de Formule 1. Norris won in Singapore nog met twintig seconden voorsprong op nummer twee Max Verstappen, maar in Austin is het een compleet ander verhaal. Het team uit Woking worstelt met haar bolide, terwijl de Red Bull een stap voorwaarts gezet lijkt te hebben. Dit kwam ook in de sprintkwalificatie tot uiting, toen Norris slechts vierde werd en Verstappen de pole op zijn naam schreef. Voor Norris was het daarom zaak om zo snel mogelijk vooruitgang te boeken tijdens de sprintrace, om niet te veel terrein te verliezen op de Nederlander.

De man uit Bristol kende ook een uitstekende start en lag na bocht één al tweede. Hij kon echter nooit een aanval wagen op Verstappen, die dominant met de zege aan de haal ging tijdens de sprintrace op COTA. Norris leek de schade te beperken met een P2, maar zag Ferrari steeds dichterbij komen. Carlos Sainz voerde de druk op Norris op en hij bezweek daaronder. De McLaren-coureur maakte een remfout in bocht één en zag Sainz aan zich voorbijgaan. Hij kon Leclerc nog wel achter zich houden, waardoor Verstappen het gat in het rijderskampioenschap slechts met twee punten vergrootte.

"Ik had sowieso de positie verloren aan Carlos"

Als Norris na de race door F1.com gevraagd wordt naar de laatste ronde geeft hij aan dat Sainz hem sowieso wel voorbij zou zijn gegaan. "Het was een goede race en ik ben best blij met hoe alles gegaan is", begint de 24-jarige. "Het was een zware race en ik dacht dat ik de tweede plaats over de streep kon trekken. Carlos [Sainz, red.] deed het echter goed en mijn voorbanden waren er compleet aan, dus ik kon ook niks doen of ik nou op de lijn had gebleven of had verdedigd. Ik weet namelijk zeker dat ik de positie verloren had aan Carlos. Het einde is teleurstellend, maar het was een goede race en heb een mooi aantal punten gescoord."

Goede start

Norris werd al meerdere keren dit seizoen bekritiseerd vanwege zijn matige starts. Was dit ook een probleem? "Nee', antwoordt de Brit stellig. "Een aantal races heb ik inderdaad een slechte start gehad, maar alle andere keren was het gewoon goed. Vandaag had ik ook een goede start en een verliep alles goed in de eerste bocht", verklaart Norris, die realistisch is over de snelheid van McLaren dit weekend. "Ik heb alles gedaan wat ik kon doen. Ik denk niet dat we snelheid van de Ferrari's en Max hebben, dus ik ben blij om derde te eindigen."

Het is echter de vraag of Norris zijn P3 mag behouden, want hij moet voor het verdedigen ten opzichte van Charles Leclerc in de laatste ronde naar de stewards.