'Formule 1 denkt na over gezamenlijke teampresentaties'

Het nieuwe Formule 1-seizoen wordt elk jaar traditiegetrouw afgetrapt met de presentaties van de nieuwe auto's. De teams organiseren hun eigen presentaties, maar daar komt mogelijk verandering in. Er gaan namelijk verhalen rond over een speciale presentatieshow van de Formule 1 zelf.

Normaal gesproken worden de nieuwe wagens door de teams zelf aan de buitenwereld getoond. Soms gebeurt dat met spectaculaire shows, terwijl andere teams er alleen voor kiezen om een simpel computermodel aan de rest van de wereld te laten zien. Het is een soort traditie aan het begin van het jaar, maar het is geen groot spektakel zoals dat wel met andere zaken het geval is in de Formule 1.

Volgens het Italiaanse medium FuoriTraiettoria zou Formule 1-eigenaar Liberty Media overwegen om het in 2025 anders aan te pakken. Het medium meldt namelijk dat Liberty eraan denkt om een gezamenlijke presentatie te organiseren waarbij alle teams in één show hun wagens onthullen. Dit zou dan moeten gebeuren in de O2 Arena in de Britse hoofdstad Londen. Dit evenement zou dan moeten plaatsvinden op 18 februari. Het is niet duidelijk of dit plan alleen zou gelden voor 2025, of ook voor de jaren daarna. De teams zouden niet heel enthousiast zijn, volgens het Italiaanse medium zien vooral de kleine teams dat niet zitten.