FIA laat gala vooralsnog doorgaan ondanks negatief WHO-advies

Het autosportseizoen wordt elk jaar afgesloten met het FIA Gala. Het gala van de autosportfederatie wordt dit jaar georganiseerd in de Rwandese hoofdstad Kigali. In dat land gaat er echter een gevaarlijk virus rond, maar de FIA wil het gala nog niet afblazen of verplaatsen.

De FIA kondigde eind vorig jaar aan dat ze het gala dit jaar gaan houden in Rwanda. Het moet een spectaculair gala worden, want naast het eren van de wereldkampioenen wil de FIA ook hun 120-jarig bestaan gaan vieren. In Rwanda gaat momenteel echter het gevaarlijke Marburg-virus rond. De WHO heeft op 30 september dan ook een negatief reisadvies afgegeven voor het land.

Maar het advies wordt niet overgenomen door alle landen. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dat niet gedaan, al adviseren ze wel om niet in contact te komen met mensen met symptomen van het virus. De meeste genodigden van de FIA komen hier vandaan, en een woordvoerder van de FIA laat aan Motorsport.com weten hoe ze er niet voor staan: "We hebben nauw contact met het Ministerie van Gezondheid in Rwanda. Op dit moment gaan we door met waar we me bezig zijn." Het gala staat gepland op 13 december en de coureurs die eindigen in de top drie van het de Formule 1 zijn verplicht om aanwezig te zijn.