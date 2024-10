'Twee kopstukken vertrekken bij de FIA'

Autosportfederatie FIA ontving in de afgelopen maanden veel kritiek. Er werd vooral gewezen naar uitspraken van FIA-president Mohammed Ben Sulayem. Daarnaast hebben meerdere kopstukken de FIA verlaten, en nu lijkt het erop dat er wederom twee belangrijke namen zijn vertrokken.

De FIA heeft in het afgelopen jaar afscheid genomen van een aantal belangrijke mensen binnen de organisatie. Grote namen Steve Nielsen en Tim Goss vertrokken naar de FOM en VCARB, en ook Deborah Mayer, Pierre Ketterer en Edward Floydd gingen weg. Daarnaast werd begin dit jaar ook bekend dat de eerste CEO van de FIA, Natalie Robyn, de organisatie ging verlaten.

Volgens Motorsport.com zijn er nu weer twee belangrijke namen vertrokken bij de FIA. Het medium meldt dat Director of Communications Luke Skipper en Secretary General of Mobility Jacob Bangsgaard zijn vertrokken bij de FIA. Beide mannen stellen volgens Motorsport.com dat ze vertrekken om andere ambities na te streven, maar het nieuws komt naar buiten op het moment dat FIA-president Ben Sulayem weer voor ophef zorgt. In Singapore ontstond er veel frustratie nadat hij stelde dat de coureurs minder moeten schelden en Max Verstappen vervolgens een taakstraf kreeg voor het vloeken tijdens een persconferentie. Het is echter niet duidelijk of Ben Sulayems situatie in verband staat met het vertrek van de kopstukken.