Formule E organiseert speciale testdag voor vrouwelijke coureurs

De Formule E organiseert later dit jaar een opvallende testdag. De elektrische raceklasse zal namelijk een speciale test gaan organiseren waarbij alle teams verplicht zijn om minimaal één vrouwelijke coureur in te zetten. Het is niet de eerste keer dat de Formule E dit doet.

Het nieuwe Formule E-seizoen gaat eind dit jaar van start. Voorafgaand dat seizoen vinden er in november een aantal testdagen plaats. Op het circuit Ricardo Tormo in het Spaanse Valencia wordt er van 4 tot en met 7 november getest door de teams. Op de laatste testdag moeten de teams een iets andere test uitvoeren. Ze zijn in de middagsessie op 7 november verplicht om minimaal één vrouwelijke coureur in te zetten. De Formule E moedigt de teams echter aan om twee vrouwen in te zetten.

Deze opvallende test is onderdeel van het doel van de Formule E om de gendergelijkheid te vergroten. Het is echter niet zo dat de elektrische klasse voor het eerst een soort speciale vrouwentest organiseert. In 2018 gebeurde hetzelfde toen de vrouwen in actie kwamen op het circuit van het Saoedische Diriyah. De vrouwelijke coureurs mogen dit jaar plaatsnemen achter het stuur van de wagens die ook voor het nieuwe seizoen worden gebruikt. De test past bij het beleid van de FIA waar ze vrouwen meer kansen willen geven in de autosport.