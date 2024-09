Pirelli noemt éénstopper 'enige juiste strategie' voor GP Singapore

Bandenleverancier Pirelli heeft de éénstopper benoemt tot de 'enige juiste strategie' voor de Grand Prix van Singapore. Dit heeft volgens de Italianen vooral te maken met de verlaging van de snelheid in pitstraat.

Het Marina Bay Street Circuit vormt aankomend weekend het decor voor de achttiende Formule 1 Grand Prix van 2024. Het circuit, dat al sinds 2008 op de F1-kalender staat, organiseert alweer voor de vijftiende keer een F1-race.

De race op het Singaporese stratencircuit is vaak een race met weinig inhaalacties. Dit komt vooral doordat het Marina Bay Street Circuit een baan is waarop inhalen lastig is, maar het heeft ook te maken met de strategie. Normaliter kiezen de teams er namelijk voor om een éénstopper te doen op het stratencircuit. Om deze te voltooien moeten de coureurs de eerste stint vaak rekken, met als doel de tweede stint niet in gevaar te brengen. Hierdoor is het managen van de banden altijd erg cruciaal in Singapore, maar dat heeft tot gevolg dat de coureurs in een trein komen te rijden, doordat de prestatieverschillen niet zo groot zijn als normaal.

Om het inhalen te bevorderen, heeft de FIA een extra DRS-zone toegevoegd aan het Marina Bay Street Circuit. Tussen bocht veertien en zestien - waar sinds vorig jaar een recht stuk is gevestigd - zullen de coureurs nu een extra inhaalmogelijkheid hebben. Het Singaporese circuit is nu samen met Albert Park het enige circuit op de F1-kalender met vier DRS-zones.

Snelheid in pitstraat verlaagd

Hopelijk zal dit tot spektakel leiden, want dat hoeft volgens bandenleverancier Pirelli niet te komen van de strategieën. De Italianen hebben voor dit weekend de drie zachte compounds meegenomen: de C3 is de harde compound, de C4 is de mediumband en de C5 zal de zachtste compound zijn op het Marina Bay Street Circuit. Ondanks het feit dat dit de drie zachtste compounds zijn, en het stratencircuit er vaak voor zorgt dat coureurs flink hun banden moeten sparen, zal het ook dit jaar weer een éénstopper worden. Pirelli benadrukt dat twee factoren ertoe leiden dat de éénstopper de 'enige juiste strategie' is.

"Er zijn een aantal factoren die de éénstopper tot de enige juiste strategie maken", vertelt de Italiaanse bandenleverancier in een persbericht. "Ten eerste bedraagt ​​de tijd die verloren gaat voor het maken van een pitstop en het wisselen van banden ongeveer 28 seconden. Deels omdat de snelheidslimiet in de pitlane wordt verlaagd tot 60 km/u [was 80 km/u, red.]. Ten tweede, inhalen op dit circuit is absoluut ingewikkeld. Een tweestopper hoeft alleen te worden overwogen als de race wordt geneutraliseerd."